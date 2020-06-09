Прикмети і свята 10 червня: що категорично не можна робити в цей день

10 червня 2020 року в Україні православні християни вшановують пам'ять Святого Микити Халкідонського або Микити-Гусятника, а також Преподобної Олени Дівієвської. У світі відзначають Всесвітній день морозива.

Прикмети також розкажуть, якою буде погода найближчим часом. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

День Микити-Гусятника

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У православній церкві 10 червня вшановують пам'ять Святого Микити Халкідонського, який відомий як сповідник. Він відрізнявся милосердям і завжди намагався допомагати малозабезпеченим людям. Відомо, що за відданість вірі Микита-сповідник був заарештований, підданий численним мукам і відправлений на заслання, де помер у IX столітті.

У народі ж його прозвали гусятником і стали молитися для того, щоб заручитися підтримкою в захисті від диких птахів, які часто крали гусей з двору. За народними прикметами, на Микиту-Гусятника необхідно було задобрити водяного, щоб він не переводив домашніх птахів. Для цього забивали найкращого гусака і кидали тушку у водойму, а голову несли на пташиний двір, щоб домовик, який перераховує домашню птицю по головах, не виявив зникнення.

День Преподобної Олени Дівієвської

Преподобна Олена Дівієвська Азбука віри

10 червня православна церква також шанує пам'ять преподобної Єлени Дівієвської. Праведниця і духовна дочка святого Серафима Саровського, вона стала однією з головних подвижниць заснованої ним обителі.

За молитвами преподобної Єлени Дівієвської відбуваються чудеса зцілення від хвороб ніг, суглобів, зубний і головний біль, душевних розладів та інших захворювань.

Всесвітній день морозива

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10 червня весь світ відзначає Всесвітній день морозива. Цю дату приурочили до дня перших масових продажів морозива у США (в далекому 1786 році), хоча в кулінарії воно з'явилося на багато століть раніше.

Першим його "прообразом" був китайський десерт із перемішаних з льодом або снігом шматочків фруктів. Стародавні греки і римляни також ласували дуже холодними молочними продуктами та соками. В Європу рецепт морозива привіз із Китаю Марко Поло.

Всесвітній день морозива відзначається конкурсами та змаганнями на поїдання ласощів.

Прикмети на 10 червня

Роса, що утворилася після заходу сонця і зникла після його сходу – до погіршення погоди.

Веселка після дощу скоро зникає – до ясної погоди, довго стоїть – до негоди.

Відро над нивою – до швидкої стиглості хлібів.

Якщо криничний журавель почав скрипіти, то погода скоро зміниться.

Роса на колосках зранку – на добре колосіння.

Якщо над лісом синіє повітря – буде тепло.

Тихий день Микити-Гусятника віщує гарний врожай.

Якщо багато мурах на мурашнику – погода буде гарна.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають у липні.