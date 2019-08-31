Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ свята

Прикмети і свята 1 вересня: що не можна робити

1.2т Читати матеріал російською

1 вересня Україна і весь світ відзначають ряд свят і пам'ятних дат. Серед них: День підприємця України, День знань і День нафтовика.

У народі – День Фекли. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Праздники 1 вересня

День підприємця України

Підприємець

Підприємець

pixabay

Свято встановлено в Україні на першу неділю вересня Указом Президента № 1110/98 від 5 жовтня 1998 року. Мета події – відзначити важливу роль, яку відіграє цей сектор економіки у формуванні нового економічного ладу, розвитку демократії та громадянського суспільства.

День знань

1 вересня

1 вересня

Це свято з'явилося ще за радянських часів. Офіційно як "День знань" він був заснований Указом Президії Верховної Ради СРСР № 373-11 від 15 червня 1984 року "Про оголошення 1 вересня всенародним святом – Днем знань". На сьогоднішній день 1 вересня – початок навчального року. У середніх спеціальних і вищих навчальних закладах також проходять урочисті заходи.

День нафтовика

День Нафтовика

День Нафтовика

pixabay

Це професійне свято відзначається щорічно в першу неділю вересня. Він підходить представникам різноманітних газових і нафтових спеціальностей: геологів і буровиків, розробників та будівельників, транспортників, технологів; всіх тих, хто пов'язаний з нафтовою та газовою промисловістю. Свою історію свято веде ще з радянських часів.

День Фекли (Андрій Тепляк )

мучениця Фекла

мучениця Фекла

Цього дня відзначається пам'ять трьох мучеників Газьких – Тимофія, Агапія і Фекли (Теклі), які постраждали за віру в 304-306 роках. Тимофій з юності вивчав Святе Письмо і володів даром красномовства, завдяки чому став проповідником. Під час гонінь на християн його привели на суд і звинуватили в злочинах проти язичницьких божеств. Мученик не зрікся своєї віри, незважаючи на тортури. Його засудили до спалення. Агапія і Феклу віддали на розтерзання звірам.

Прикмети 1 вересня

  • Південний вітер – до доброго урожаю вівса.

  • Місяць рогами вгору – на гарну погоду.

  • Яка погода 1 вересня, така й осінь буде.

  • Вранці туман – до сніжної зими.

  • Якщо з ліщини листя опадає – час буряк викопувати.

Що не можна робити 1 вересня

Категоричних заборон немає. Прийнято збирати буряк, робити з овоча різні страви

Хто народився 1 вересня

Сергій Гармаш (61 рік)

Сергій Гармаш

Сергій Гармаш

uznayvse

Радянський і російський актор театру і кіно, народний артист. Ролі у фільмах: "Ворошиловський стрілок", "Полювання на піранью", "Стомлені сонцем 2", "Тяжіння" і багато інших.

Артак Гаспарян (41 рік)

Артак Гаспарян

Артак Гаспарян

pinterest

Сценарист, один з творців Comedy Club, "Бульдог шоу", озвучував фільм "Найкращий фільм 2".

Раніше OBOZREVATEL, також розповів, як можна привітати з 1 вересня, а також які існують поради для батьків, щоб відправити дитину до школи.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Тег
свято
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...