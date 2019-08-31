Прикмети і свята 1 вересня: що не можна робити

1 вересня Україна і весь світ відзначають ряд свят і пам'ятних дат. Серед них: День підприємця України, День знань і День нафтовика.

У народі – День Фекли. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Праздники 1 вересня

День підприємця України

Підприємець pixabay

Свято встановлено в Україні на першу неділю вересня Указом Президента № 1110/98 від 5 жовтня 1998 року. Мета події – відзначити важливу роль, яку відіграє цей сектор економіки у формуванні нового економічного ладу, розвитку демократії та громадянського суспільства.

День знань

1 вересня

Це свято з'явилося ще за радянських часів. Офіційно як "День знань" він був заснований Указом Президії Верховної Ради СРСР № 373-11 від 15 червня 1984 року "Про оголошення 1 вересня всенародним святом – Днем знань". На сьогоднішній день 1 вересня – початок навчального року. У середніх спеціальних і вищих навчальних закладах також проходять урочисті заходи.

День нафтовика

День Нафтовика pixabay

Це професійне свято відзначається щорічно в першу неділю вересня. Він підходить представникам різноманітних газових і нафтових спеціальностей: геологів і буровиків, розробників та будівельників, транспортників, технологів; всіх тих, хто пов'язаний з нафтовою та газовою промисловістю. Свою історію свято веде ще з радянських часів.

День Фекли (Андрій Тепляк )

мучениця Фекла

Цього дня відзначається пам'ять трьох мучеників Газьких – Тимофія, Агапія і Фекли (Теклі), які постраждали за віру в 304-306 роках. Тимофій з юності вивчав Святе Письмо і володів даром красномовства, завдяки чому став проповідником. Під час гонінь на християн його привели на суд і звинуватили в злочинах проти язичницьких божеств. Мученик не зрікся своєї віри, незважаючи на тортури. Його засудили до спалення. Агапія і Феклу віддали на розтерзання звірам.

Прикмети 1 вересня

Південний вітер – до доброго урожаю вівса.

Місяць рогами вгору – на гарну погоду.

Яка погода 1 вересня, така й осінь буде.

Вранці туман – до сніжної зими.

Якщо з ліщини листя опадає – час буряк викопувати.

Що не можна робити 1 вересня

Категоричних заборон немає. Прийнято збирати буряк, робити з овоча різні страви

Хто народився 1 вересня

Сергій Гармаш (61 рік)

Сергій Гармаш uznayvse

Радянський і російський актор театру і кіно, народний артист. Ролі у фільмах: "Ворошиловський стрілок", "Полювання на піранью", "Стомлені сонцем 2", "Тяжіння" і багато інших.

Артак Гаспарян (41 рік)

Артак Гаспарян pinterest

Сценарист, один з творців Comedy Club, "Бульдог шоу", озвучував фільм "Найкращий фільм 2".

Раніше OBOZREVATEL, також розповів, як можна привітати з 1 вересня, а також які існують поради для батьків, щоб відправити дитину до школи.

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