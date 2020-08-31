Прикмети і свята 1 вересня: що не можна робити в цей день

1 вересня в Україні і світі відзначають День знань – свято на честь початку нового навчального року. За народним календарем відзначається Текля Бурячниця.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

1 вересня або День знань

1 вересня в Україні і світі відзначають День знань Pixabay

Це свято з'явилося ще за радянських часів. Офіційно як "День знань" воно було засноване Указом Президії Верховної Ради СРСР № 373-11 від 15 червня 1984 року "Про оголошення 1 вересня всенародним святом – Днем знань". На сьогоднішній день 1 вересня – початок навчального року. У середніх спеціальних і вищих навчальних закладах також проходять урочисті заходи.

Текля Бурячниця

У цей день відзначається пам'ять трьох мучеників Газьких – Тимофія, Агапія і Теклі, які постраждали за віру в 304-306 роках. Тимофій з юності вивчав Святе Письмо і володів даром красномовства, завдяки чому став проповідником. Під час гонінь на християн його привели на суд і звинуватили в злочинах проти язичницьких божеств. Мученик не зрікся своєї віри, незважаючи на тортури. Його засудили до спалення. Агапія і Теклю віддали на розтерзання звірам.

Текля Бурячниця: що це за свято Pixabay

"На Теклі іменинник – буряк", – говорили в народі і починали прибирання цього овоча. Вважалося, що в цей день коренеплід має цілющі властивості. Товчене листя буряка прикладали до запалених очей, а сире коріння тримали в роті від зубного болю.

Прикмети 1 вересня

Південний вітер – до хорошого урожаю вівса.

Місяць рогами вгору – на гарну погоду.

Яка погода 1 вересня, такою і осінь буде.

Вранці туман – до сніжної зими.

Якщо з ліщини листя опадає – час буряк викопувати.

Що не можна робити 1 вересня

Категорично забороняється обговорювати чужі проблеми, та й своїми ділитися теж не варто. Вважається, що це може стати причиною серйозних фінансових проблем.

Не можна відкладати вирішення важливих справ. Якщо планується запуск нового проекту, зміна роботи, поїздка – краще не переносити це на інший день.

Тим, хто збирається в подорож, не рекомендується лагодити взуття та одяг. В іншому випадку поїздка або зірветься, або виявиться невдалою.

Заздрість 1 вересня також потрапляє під табу.

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