Прикмети і свята 1 серпня: що не можна робити

1 серпня в світі відзначають багато свят і пам'ятних дат: День конфедерації в Швейцарії, емансипації на Ямайці, створення народно-визвольної армії Китаю.

Також поминають преподобну Макріну Каппадокійську, яка жила в IV столітті н.е. Прикмети можуть підказати, якою буде погода, а також яким буде врожай. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

День конфедерації в Швейцарії – встановлено в пам'ять події, яка сталася в 1291 році, коли три лісові кантони (окремі держави) оголосили про вічний альянс та союз. Документ, фактично, був не тільки Декларацією незалежності, а й договором про взаємну оборону – з огляду на можливу агресію з боку Священної Римської імперії.

День конфедерації в Швейцарії switzerland.platinumclub

День емансипації на Ямайці – відзначається в британських областях Карибського басейну, є в цих країнах офіційним вихідним днем. Ямайка понад 160 років бажала здобути свободу від рабства й стати незалежною державою. Але лише 1 серпня 1834 року рабство в Британській імперії було офіційно скасовано.

День емансипації на Ямайці WomanAdvice

День створення народно-визвольної армії Китаю – організовано 1 серпня 1927 року, в зв'язку з чим щорічно в КНР відзначається річниця. До складу НВАК входять військово-морські сили, військово-повітряні сили, сухопутна армія, ракетні війська, сили матеріально-технічного забезпечення і Народна озброєна міліція. І сьогодні Збройні Сили Китаю вважаються найбільшими за чисельністю в світі (понад 2 мільйони осіб на дійсній службі).

День створення народно-визвольної армії Китаю redday

Православні шанують пам'ять преподобної Макрини Каппадокійської, яка жила у IV столітті н.е. Вона дала обітницю безшлюбності, а через кілька років разом із матір'ю прийняла чернечий постриг і оселилася на березі річки Ірис. Пізніше до них стали приходити жінки, які хотіли присвятити своє життя служінню.

Преподобна Макрина Каппадокійська ікона

Народна легенда розповідає, коли дівчина захворіла, вона не допустила до себе лікаря, довіривши своє життя Всевишньому. І коли багато жінок вже зневірилися, Макрина одужала і була винагороджена за силу віри даром творити чудеса, в тому числі й викликати дощ.

Прикмети 1 серпня

Якщо не пішов дощ – так буде ще півроку; якщо пішов – то буде лити стільки ж.

Яка погода цього дня – така й осінь.

Осика пустила пух – врожай красноголовців буде багатим.

Що не можна робити 1 серпня

Не можна проливати кров: рубати птицю, зарізати тварин. Інакше, за повір'ям, кров може перейти на нащадків. Не можна заквашувати овочі або ставити квас. Також заборонено продавати коней.

Хто народився 1 серпня

Джейсон Момоа (40 років) – американський актор, який здобув широку популярність завдяки ролі Кхала Дрого в популярному серіалі "Гра престолів". Також знявся у фільмі студії DC "Аквамен".

Джейсон Момоа instagram / prideofgypsies

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гороскоп на 1 серпня 2019 року по картах Таро пророкує складний, неоднозначний і одночасно непередбачуваний день практично для всіх знаків Зодіаку. Декому прогноз астрологів обіцяє повну зміну напрямку руху, інші ж ризикують потрапити в немилість близьких.

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