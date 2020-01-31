Головна Новини
31 січня • оновлено в 21:13
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Прикмети і свята 1 лютого: що не можна робити в цей день

2.1т
Читати матеріал російською

1 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Всесвітній день хіджабу і Міжнародний день десерту.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 1 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Новини
Свята і пам'ятні дати січня: що відзначається

Всесвітній день хіджабу

1 січня відзначається Всесвітній день хіджабу (World Hijab Day) – свято, що набирає популярність у багатьох країнах світу. Основна категорія людей, які відзначають його – представники ісламу.

Прикмети і свята 1 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Міжнародний день десерту

Міжнародний день десерту носить неофіційний характер і поширюється переважно завдяки шанувальникам інтернету. Дата пов'язана з неймовірною популярністю десерту кейк-поп, створеного в США за участю блогера і кондитера Енджі Дадлі.

Прикмети і свята 1 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети на 1 лютого

  • Морозний день – буде спекотне літо.

  • Спостерігається тепла погода – перша половина літа буде дощовою.

  • Безхмарна погода – до ранньої і теплої весни.

  • У ніч на 1 лютого сняться віщі сни, багато з яких здійснюються на наступний день.

Прикмети і свята 1 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 1 лютого

  • Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.

Прикмети і свята 1 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги