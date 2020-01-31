Прикмети і свята 1 лютого: що не можна робити в цей день

1 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Всесвітній день хіджабу і Міжнародний день десерту.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Всесвітній день хіджабу

1 січня відзначається Всесвітній день хіджабу (World Hijab Day) – свято, що набирає популярність у багатьох країнах світу. Основна категорія людей, які відзначають його – представники ісламу.

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Міжнародний день десерту

Міжнародний день десерту носить неофіційний характер і поширюється переважно завдяки шанувальникам інтернету. Дата пов'язана з неймовірною популярністю десерту кейк-поп, створеного в США за участю блогера і кондитера Енджі Дадлі.

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Прикмети на 1 лютого

Морозний день – буде спекотне літо.

Спостерігається тепла погода – перша половина літа буде дощовою.

Безхмарна погода – до ранньої і теплої весни.

У ніч на 1 лютого сняться віщі сни, багато з яких здійснюються на наступний день.

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Що не можна робити 1 лютого

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.

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