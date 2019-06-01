Прикмети і свята 1 червня: що не можна робити

1 червня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, в цей день святкують Міжнародний день дітей, Всесвітній день батьків.

Також відзначається День Івана. Прикмети можуть підказати, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Міжнародний день захисту дітей був заснований у листопаді 1949 року в Парижі рішенням конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок. Вперше його відзначали в 1950 році. Противники абортів обрали 1 червня для проведення акцій на захист права ненароджених. У різних країнах світу в цей день збираються, щоб привернути увагу широкої громадськості до проблеми абортів.

Діти, сім'я pixabay

Всесвітній день батьків був проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 2012 році. Головними завданнями Порядку денного в галузі сталого розвитку до 2030 року є ліквідація бідності, досягнення економічного процвітання, забезпечення розвитку та добробуту людей і захист навколишнього середовища.

Діти і батьки pixabay

День Івана. У церковному календарі цей день відзначений пам'яттю благословенного князя Івана Углицького, відомого як син князя Андрія Васильовича і онук Василя Темного. З братом і батьком Іоанн був кинутий у в'язницю, де його близькі люди померли. Сам Іоанн перебував там 32 роки, молячись за своїх гнобителів. Перед смертю йому вдалося прийняти постриг в чернецтво.

день Івана ікона

Прикмети 1 червня

Якщо йде дощ – літо буде посушливим.

Якщо прохолодна погода – ще 40 днів тепла можна не чекати.

Треба сіяти на Івана огірки, щоб був врожай.

Зграя ворон звернула дзьоби в одному напрямку – найближчим часом треба чекати сильного вітру.

Народилася дитина, вона буде любити сім'ю.

Хто народився 1 червня

1926 - Мерилін Монро (справжнє. Ім'я Норма Джин Бейкер; померла у1962 році), американська актриса, співачка і модель.

Мерлін Монро cosmo

1973 - Хайді Клум, німецька супермодель, актриса і телеведуча.

Хайді Клум Instagram @ heidiklum

1996 - Том Холланд, британський актор театру і кіно - "Людина павук".

Том Холланд Instagram @ tomholland2013

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня православні християни відзначатимуть важливе свято - Вознесіння Господнє. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос після свого воскресіння більше місяця перебував на землі серед своїх учнів і пастви. А після закінчення цього терміну він зібрав апостолів благословив їх і у плоті вознісся на небо.

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