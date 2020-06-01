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1 червня • оновлено в 09:10
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Прикмети і свята 1 червня: що не можна робити в цей день

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1 червня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, в цей день святкують Міжнародний день дітей, Всесвітній день батьків.

Також відзначається День Івана. Прикмети можуть підказати, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Прикмети і свята 1 червня: що не можна робити в цей день

Міжнародний день захисту дітей

Цей день був заснований в листопаді 1949 року в Парижі рішенням конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок. Вперше його відзначали в 1950 році. Противники абортів обрали 1 червня для проведення акцій на захист права ненароджених.

Прикмети і свята 1 червня: що не можна робити в цей день

Всесвітній день батьків

Свято було проголошено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 2012 році. Головними завданнями Порядку денного в галузі сталого розвитку до 2030 року є ліквідація бідності, досягнення економічного процвітання, забезпечення розвитку та добробуту людей і захист навколишнього середовища.

Прикмети і свята 1 червня: що не можна робити в цей день

День Івана

У церковному календарі цей день відзначений пам'яттю благословенного князя Івана Углицького, відомого як син князя Андрія Васильовича і онук Василя Темного. З братом і батьком Іоанн був ув'язнений, де його близькі люди померли. Сам Іоанн перебував у в'язниці 32 роки, молячись за своїх гнобителів. Перед смертю йому вдалося прийняти постриг в чернецтво.

Прикмети і свята 1 червня: що не можна робити в цей день

Прикмети 1 червня

  • Якщо йде дощ – літо буде посушливим.

  • Якщо прохолодна погода – ще 40 днів тепла можна не чекати.

  • Треба сіяти на Івана огірки, щоб був урожай.

  • Зграя ворон звернула дзьоби в одну сторону – найближчим часом треба чекати сильного вітру.

Прикмети і свята 1 червня: що не можна робити в цей день

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Автор
Марія Дідик
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