Прикмети і свята 1 червня: що не можна робити в цей день

1 червня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, в цей день святкують Міжнародний день дітей, Всесвітній день батьків.

Також відзначається День Івана. Прикмети можуть підказати, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Міжнародний день захисту дітей

Цей день був заснований в листопаді 1949 року в Парижі рішенням конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок. Вперше його відзначали в 1950 році. Противники абортів обрали 1 червня для проведення акцій на захист права ненароджених.

Всесвітній день батьків

Свято було проголошено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 2012 році. Головними завданнями Порядку денного в галузі сталого розвитку до 2030 року є ліквідація бідності, досягнення економічного процвітання, забезпечення розвитку та добробуту людей і захист навколишнього середовища.

День Івана

У церковному календарі цей день відзначений пам'яттю благословенного князя Івана Углицького, відомого як син князя Андрія Васильовича і онук Василя Темного. З братом і батьком Іоанн був ув'язнений, де його близькі люди померли. Сам Іоанн перебував у в'язниці 32 роки, молячись за своїх гнобителів. Перед смертю йому вдалося прийняти постриг в чернецтво.

Прикмети 1 червня

Якщо йде дощ – літо буде посушливим.

Якщо прохолодна погода – ще 40 днів тепла можна не чекати.

Треба сіяти на Івана огірки, щоб був урожай.

Зграя ворон звернула дзьоби в одну сторону – найближчим часом треба чекати сильного вітру.

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