Прикмети і свята 1 березня: що не можна робити в цей день

1 березня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Всесвітній день компліменту і Свято приходу весни.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Всесвітній день компліменту

Ідея установи свята – спонтанне бажання простих людей зробити один з днів у році яскравішим, теплим, по-доброму незабутнім і зближаючим.

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Свято приходу весни

1 березня в ряді країн відзначається Свято Весни, яка перемогла зиму. Воно не має відношення до християнських свят, які проходять перед Постом в ці дні, а виходить із старовинної легенди про Весну.

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Що не можна робити 1 березня

Не можна багато працювати і виконувати важкі домашні справи.

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Народні прикмети на 1 березня

Тала вода і сніг, які зібрані 1 березня, вважаються цілющими.

Якщо вагітна в цей день стане на пагорб і подивиться на перше сонце весни, то у неї народиться міцна і здорова дитина.

За прикметою, 1 березня ворони каркають голосно – скоро похолодає.

Посилився вітер вночі – чекайте рясних опадів і потепління.

Перший день весни – теплий, значить, за прикметою, ще буде похолодання.

Зяблик кричить голосно – йдуть холоди.

Хлюпається вода на льоду водойми – чекайте теплих днів.

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Раніше OBOZREVATEL розповідав про Прощену неділю – свято, яке в 2020 році збігається з Днем приходу весни.

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