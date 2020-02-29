Головна Новини
29 лютого • оновлено в 21:03
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Прикмети і свята 1 березня: що не можна робити в цей день

1.5т
Читати матеріал російською

1 березня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Всесвітній день компліменту і Свято приходу весни.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 1 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Новини
8 березня: привітання з Міжнародним жіночим днем

Всесвітній день компліменту

Ідея установи свята – спонтанне бажання простих людей зробити один з днів у році яскравішим, теплим, по-доброму незабутнім і зближаючим.

Прикмети і свята 1 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Свято приходу весни

1 березня в ряді країн відзначається Свято Весни, яка перемогла зиму. Воно не має відношення до християнських свят, які проходять перед Постом в ці дні, а виходить із старовинної легенди про Весну.

Прикмети і свята 1 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 1 березня

  • Не можна багато працювати і виконувати важкі домашні справи.

Прикмети і свята 1 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Народні прикмети на 1 березня

  • Тала вода і сніг, які зібрані 1 березня, вважаються цілющими.

  • Якщо вагітна в цей день стане на пагорб і подивиться на перше сонце весни, то у неї народиться міцна і здорова дитина.

  • За прикметою, 1 березня ворони каркають голосно – скоро похолодає.

  • Посилився вітер вночі – чекайте рясних опадів і потепління.

  • Перший день весни – теплий, значить, за прикметою, ще буде похолодання.

  • Зяблик кричить голосно – йдуть холоди.

  • Хлюпається вода на льоду водойми – чекайте теплих днів.

Прикмети і свята 1 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про Прощену неділю – свято, яке в 2020 році збігається з Днем приходу весни.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги