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Преображення Господнє: кому і чому заборонено їсти яблука до свята

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Останній місяць літа багатий на православні свята. Так, християни вже відзначили Маковія, наступний на черзі – Яблучний Спас (Преображення Господнє). Як і кожне релігійне свято, цей день сповнений своїх особливих традицій та заборон.

OBOZREVATEL підготував інформацію про народні вірування, які пов'язані з Яблучним Спасом.

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19 серпня православні християни відзначають Преображення Господнє

19 серпня православні християни відзначають Преображення Господнє

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Історія свята Преображення Господнього (Яблучного Спаса)

Преображення Господнє (Яблучний Спас, Другий Спас) відзначають на знак події, яка трапилася на горі Фавор. Там Ісус піднявся на вершину і під час молитви його обличчя засвітилося чарівним світлом, а вбрання стало білосніжним. Так Спаситель відкрив світло й славу Божества, а також своє істинне призначення. Це відбулося перед апостолами Петром та Іваном, які були разом із ним на горі. Преображення Господнє – одне із дванадцяти найголовніших церковних свят.

В народі цей день іще називають Яблучним Спасом (Другим Спасом), тому що в цей період достигають фрукти, які заведено нести в церкву для освячення. У такий спосіб віряни дякують Богу за врожай і просять благословення, аби дочекатися наступного

На Яблучного Спаса можна загадати заповітне бажання

На Яблучного Спаса можна загадати заповітне бажання

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Чому до Спаса заборонено їсти яблука

Основний символ свята 19 серпня – яблуко. В народі вважали, що заповітна мрія здійсниться, якщо після приходу із церкви відкусити шматок освяченого яблука та загадати бажання.

Крім того, у народі довгий час вірили, що батькам, які втратили дітей, до Спаса заборонено їсти яблука з нового врожаю. За легендою, у це свято Діва Марія на небі роздає дітям фрукти. А ті, чиї батьки знехтували забороною, не отримають ласощів і сумуватимуть.

Утім на питання, чому не можна їсти яблук до Спаса, є й інша відповідь. Певні їх сорти до свята могли просто не достигнути, а споживання таких фруктів могло призвести до проблем із травленням. Звідси і застереження, чому не слід вживати яблука до 19 серпня.

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Православний Спас
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