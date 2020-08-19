Преображення Господнє 2020: що обов'язково потрібно зробити в Яблучний Спас

Анна Паскевич Свята 06:35, 19.08.2020

Щорічно 19 серпня православні християни відзначають Преображення Господнє, або Другий Спас, – одне з 12 найважливіших церковних свят.

У народі свято відоме під назвою Яблучний Спас: цього дня віряни освячують у церквах фрукти та овочі нового врожаю. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що варто зробити в свято.

Що потрібно зробити на Яблучний Спас:

  • Вранці віряни йдуть до церкви і освячують мед, яблука, випічку з яблук, виноград та інші плоди нового врожаю – до цього їх не можна приймати в їжу. Фруктами також пригощають нужденних, рідних і близьких.

  • Після відвідин служби фрукти відносять на кладовище і залишають біля могил померлих близьких.

В Яблучний Спас віряни святять в храмі яблука та інші плоди нового врожаю
Pixabay

  • У свято варто щиро помолитися Богу, прочитавши молитву Преображення Господнього.

  • Господині в Яблучний Спас готують різноманітні страви з яблук, і, хоча свято припадає на Успенський пост, дозволяється з'їсти риби і випити трохи вина.

  • За повір'ям, яблука на Великий Спас наділені особливою силою: вони зціляють від хвороб і виконують бажання. Так, наші пращури вірили, що якщо шматочок яблука вмочити в мед та з'їсти, то мрія збудеться.

В Преображення Господнє варто щиро помолитись
gtrk-kaluga.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що категорично не можна робити в Преображення Господнє 19 серпня.

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