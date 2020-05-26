Православний календар на червень 2020: церковні свята

Православні віряни в червні 2020 року відзначають кілька церковних свят, в тому числі – одне з найважливіших у християнстві – День Святої Трійці, який 2020 року припадає на 7 червня.

Також 15 червня розпочинається триденний Петрів піст, який триватиме до 11 липня. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL розповість, пам'ять яких святих шанує церква в червні, які ще свята відзначаються, а також у які дні потрібно дотримуватися посту.

Православні свята в червні 2020

Православні свята в червні 2020 року

1 червня 2020 року, понеділок

Благовірного великого князя Дмитра Донського.

3 червня 2020 року, середа

Рівноапостольних царя Костянтина і його матері цариці Олени.

5 червня 2020 року, п'ятниця

Віддання свята Вознесіння Господнього.

6 червня 2020 року, субота

Троїцька поминальна субота.

7 червня 2020 року, неділя

День Святої Трійці. П'ятидесятниця.

Третє Знайдення голови Предтечі і Хрестителя Господня Іоанна.

Православний календар на червень 2020 року vedmochka.net

8 червня 2020 року, понеділок

День Святого Духа (Духів день).

8 червня – 14 червня 2020 року – Троїцька седмиця.

11 червня 2020 року, вівторок

Ікони Божої Матері "Споручниця грішних".

13 червня 2020 року, субота

Віддання свята П'ятидесятниці.

14 червня 2020 року, неділя

Собор Всіх святих.

15 червня 2020 року, понеділок

Києво-Братської ікони Божої Матері.

23 червня 2020 року, п'ятниця

Собор Рязанських святих.

24 червня 2020 року, середа

Ікони Божої Матері "Достойно Єсть".

Церковні пости в червні 2020 року

Багатоденний пост в червні 2020 – Петрів піст, або Апостольський піст. Триватиме в період з 15 червня по 11 липня 2020 року. Цей пост відносять до розряду не надто суворих.

Одноденні пости в червні – 3 червня, 5 червня.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки вихідних буде в червні 2020 року.

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