Православне Різдво Христове: чого категорично не можна робити 7 січня

Православні віряни 7 січня відзначають одне з головних християнських свят – Різдво Христове.
Цей день вважається днем народження Ісуса Христа у Віфлеємі від Діви Марії. До свята OBOZREVATEL розповідає про історію, традиції цього дня, а також про те, що категорично не можна робити на Різдво 7 січня.
hochu.ua
Православне Різдво: історія свята
За Євангелієм, Діва Марія та її чоловік Йосип прийшли до Віфлеєму, щоби взяти участь у переписі населення. Зупинитися їм не було де, тому вони заночували в печері, де пастухи і їхня худоба ховалися від негоди. Тут і народився Ісус, а ясла стали для нього колискою.
Цієї миті Віфлеємська зірка почала випромінювати яскраве сяйво, яке й сповістило світ про народження Спасителя. Волхви, які йшли на світло яскравої зірки, принесли свої дари Сину Божому – ладан, золото і смирну – звідси бере свій початок традиція дарувати подарунки на Різдво.
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Різдво 2020: традиції
За традицією, на Різдво після святкової служби у храмі за столом збирається вся родина, а замість вітання кажуть: "Христос народжується! Славімо Його!". Під час цієї трапези розговляються, оскільки 7 січня закінчується Різдвяний піст і господині до цього дня вже готують страви з м'яса.
Головною стравою на Різдво вважається кутя – каша з пшениці або рису, до якої додають мед, родзинки, мак, горіхи і сухофрукти. Також на столі обов'язково має бути присутнім компот із сухофруктів – узвар.
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Різдво святкується 12 днів, до Водохреща 19 січня. Цей період називається Святки. У ці дні вітати одне одного прийнято словами: "Христос народився!" – "Славімо Його!"
Крім того, на Різдво існує традиція колядувати, а колядників обдаровувати грішми та солодощами. У кожному будинку до свята випікали пироги, пряники, колядки – вироби з житнього прісного тіста з начинкою, якими пригощали колядників.
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Різдво Христове 2020: чого не можна робити 7 січня
– На Різдво не можна вдягати старий одяг.
– Категорично забороняється працювати: жінкам не можна прати, прибирати, шити, виносити сміття з хати, а чоловікам – ходити на полювання чи риболовлю.
– Не можна ворожити на Різдво. Для цього відводиться спеціальний час із 12-го дня Святок до Водохреща.
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– На Різдво, як і в інші свята, категорично не можна лаятися, лихословити, особливо за столом.
– Вважається, що на Різдво на ялинці має бути саме зірка, а не інша прикраса, адже це символ Віфлеємської зірки, яка сповістила про народження Ісуса.
– На святковому столі жодна зі страв не повинна залишитися незайманою.
– Одна з головних заборон: не можна відмовляти у допомозі нужденним.
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