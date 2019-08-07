Позашлюбні романи і самобутність – що відомо про Пантелеймона Куліша

Його знають як автора першого історичного роману "Чорна рада", як перекладача Біблії, як редактора українського часопису "Основа". Утім, це далеко не весь перелік досягнень

геніального митця.

Новини Google присвятив дудл відомому українському письменнику

Пантелеймон Куліш – видатний український письменник, автор українського алфавіту, одна із найяскравіших постатей національно-культурного відродження в Україні у ХІХ столітті. У середу, 7 серпня, виповнилося 200 років із дня його народження.

day.kyiv.ua

OBOZREVATEL підготував інформацію про маловідомі аспекти життя українського діяча.

Пристрасна натура – особисті якості Пантелеймона Куліша

Колоритна постать свого часу та надзвичайно обдарована особистість. У поглядах на життя Куліша важко назвати людиною компромісів, утім інколи його погляди відрізнялись драматичною суперечливістю.

Наполегливість та твердість – це ті риси характеру, які допомагали митцю зберегти самобутність, духовні надбання, традиції та культуру українського народу. Пристрасть та запал до всього, починаючи від роботи, і закінчуючи особистим життям. Сам же Пантелеймон Куліш відносив себе до тих, хто покликаний служити вищим ідеалам.

Тяжкий хрест бути дружиною Куліша

У віці 28 років Пантелеймон Куліш одружився із сестрою свого київського товариша Василя Білозерського Олександрою. Пізніше вона стала відомою українською письменницею, свої твори публікувала під псевдонімом Ганна Барвінок.

Кулішу здавалось, що він проживає життя без любові, незважаючи на численні позашлюбні любовні романи, які йому приписують. Один із найгучніших романів у літературі стосується саме Куліша. Так, любовна історія з Марією Вілінською-Маркович, яка відома в українській літературі під псевдонімом Марко Вовчок, привела митця до затяжної депресії та душевних розчарувань.

Шлюб з Олександрою Білозерською та розчарування у жінках не заважали Кулішу закохуватися та захоплюватися жінками знову та знову. Не соромився він спокушати навіть дружин своїх друзів.

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