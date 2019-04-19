Повний місяць у квітні 2019: для кого він небезпечний і чого не можна робити

Повний місяць 19 квітня буде о 14:12 за київським часом. За місячним календарем це буде 14 місячний день.

Квітнева Повня особлива через протистояння Місяця і Сонця. В цей день слід бути обережними. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися поради астрологів.

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Повний місяць 19 квітня 2019 року: чого можна робити в цей день

Повний місяць 19 квітня 2019 року буде у знаку Терезів. В цей день інтуїція особливо загостриться. Також цей день стане чудовою нагодою почати роботу над стосунками.

Терези посприяють вирішенню складних питань, конфліктів, розбіжностей у стосунках. Але необхідно бути обережним і вирішувати питання треба акуратно і дипломатично.

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В повню треба мріяти і візуалізувати свої бажання. Енергетика повного Місяця настільки сильна, що часто думки і бажання в цей день стають реальністю. Обов'язково знайдіть час, щоб зібратися з думками і розробити чіткий план дій на найближче майбутнє, поставити собі нові цілі і завдання.

19 квітня слід бути рішучим і сміливим. Не відкладайте справи і важливі рішення на інший день. Обов'язково прислухайтеся до себе і не реагуйте на чужі слова.

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Повний місяць 19 квітня 2019 року: що не можна робити в цей день

Конфліктувати. Це не найкращим чином позначиться на емоційному фоні і зробить настрій нестабільним.

Займатися вирішенням фінансових питань. Це може призвести до втрати грошей і негативу з боку ваших колег.

Давати волю негативним емоціям. Це може призвести до сварок.

Перевантажувати себе як фізично, так і емоційно.

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Повний місяць 19 квітня 2019 року: чим небезпечний

У цей день може з'явиться бажання почати вести нездоровий спосіб життя. Не слід піддаватися цьому, оскільки зупинитися потім буде дуже важко. Це може негативно позначитися на стані здоров'я в майбутньому.

Необхідно бути обережними з фінансами. У цей день можна зазнати великих втрат.

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Як раніше писав OBOZREVATEL, до світлого свята Воскресіння Христового (Великдень-2019) залишилося вже не так багато часу. Православні християни відзначатимуть його у неділю, 28 квітня. У католиків же свято буде рівно на тиждень раніше, у неділю, 21 квітня.

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