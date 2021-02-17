Великий піст у католиків 2021: що під забороною і в чому відмінність від православного

Для вірян католицької церкви 17 лютого почався Великий піст, який традиційно триває 46 днів і завершується Світлим Великоднем. Перший його день відомий як Попільна середа, коли християнам, згідно зі стародавнім звичаєм, освяченим попелом на лоб наноситься хресне знамення.

Початок посту потребує суворого утримання в їжі та в православ'ї відповідає Чистому понеділку. Детальніше про правила і заборони Великого посту в католиків читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Попільна середа: історія

Починаючи з 3-4 століть у церкві зародилася традиція посипати попелом голови християн, які публічно каються. З 10-го століття цей звичай поширився на всіх вірян, ставши символом вступу на шлях навернення. А в 14 столітті покладання попелу на голови здійснювалося в церквах Заходу вже всюди.

Під час обряду священнослужитель проголошує: "Покайтеся і віруйте в Євангеліє" або "Пам'ятай, що ти прах, і в прах повернешся". Цей ритуал позначає щире покаяння, з яким віряни вступають у Великий піст.

Покладання попелу на голови позначає щире покаяння, з яким віряни вступають у Великий піст Unsplash

Що не можна робити у Великий пост католикам

Католики розділяють поняття "пост" і "заборона на вживання м'яса". Якщо перше означає тільки обмеження числа прийомів їжі, то друге обов'язково до дотримання кожної п'ятниці року, не беручи до уваги великих свят.

У Попільну середу, а також у Страсну п'ятницю і Велику Суботу (до полудня) католицька церква приписує суворий піст і утримання: вірянам не можна їсти страви з м'яса, а пісні можна їсти досита один раз на день. При цьому не забороняються легкі перекуски вранці та ввечері.

Не дотримуватися посту й утримання дозволено дітям молодше 14 років, людям похилого віку, хворим, вагітним жінкам і мандрівникам. При цьому більш важливими, ніж тілесне утримання, є добрі справи, милосердя та молитва.

Більш важливими, ніж тілесне стримання, у Великий пост є добрі справи, милосердя і молитва Unsplash

Великий піст у католиків і православних

У вірян православних церков Великий піст починається в понеділок, відомий як Чистий понеділок, а утримання від їжі є більш суворим, ніж у католиків. Так, православним в усі дні посту заборонено до вживання будь-яка їжа тваринного походження, а риба дозволяється лише двічі: у Благовіщення і Вербну неділю.

Як відомо, 2021 році Великий піст для православних в Україні почнеться 15 березня і триватиме до 1 травня включно. А Великдень святкуватиметься 2 травня (4 квітня – в католиків).

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли відзначається православна й католицька Пасха в 2021-2030 роках. Для визначення дати свята використовуються спеціальні таблиці – олександрійські пасхалії.