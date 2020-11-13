Новорічні прикмети, в які ми віримо: попіл у шампанському й купюра на ялинці

Новий рік 2021 зовсім близько. Скоро запахне мандаринами та ялинками, у магазинах буде все строкато від гірлянд і прикрас, а ми почнемо готуватися до новорічного застілля. І хоча час біжить уперед, але багато традицій, передані нам батьками, досі живі.

Палити попіл у келихах, викидати старі речі, накривати на стіл нібито на роту солдатів – OBOZREVATEL розповідає про традиції та прикмети, в які ми донині віримо.

Написати бажання та спалити

Цю традицію пам'ятають усі – за хвилину до бою курантів написати всі бажання, які ми хотіли б здійснити в Новому році, на папірці. Потім папірець спалити і попіл додати в шампанське, після чого – прямо під бій курантів випити до дна.

Звідки пішла ця традиція – достеменно невідомо, але тим не менш, вірять у неї мільйони людей і продовжують заробляти собі печію цим звичаєм. Лікарі вже неодноразово попереджали про небезпеку паленого попелу, який потрапляє в шлунки (адже він може стати причиною і гастриту, і отруєння), але люди все одно продовжують її дотримуватися, вірячи, що це здійснить їх бажання.

Попіл у шампанському oglar.wordpress.com

Генеральне прибирання та прибирання сміття

Ще наші батьки готувалися до Нового року в два етапи – спочатку всією сім'єю робили генеральне прибирання, розбираючи і балкони, і антресолі, і стінні шафи. Вже після цього з дому виносили сміття, всі поламані речі або чинили, або також викидали. Традиція така ж усталена, як і олів'є на новорічному столі.

Цей звичай родом з Італії – там люди перед Новим роком також проводили прибирання, а найголовніше – викидали старі й зламані речі, причому часто – прямо з вікна. Тому, якщо ви вирішили відзначати свята в якомусь італійському місті, будьте вкрай уважні, щоб вам на голову не впав стілець або, що ще гірше, – зламана праска!

Генеральне прибирання www.goodhouse.ru

Стіл – повна чаша

Сьогодні ця традиція поступово відмирає, поступаючись місцем легким закускам і двом гарячим, які подають порційно кожному гостю. А ще кілька років тому модно було накривати стіл так, щоб не було вільного місця навіть для зайвої тарілки. Салати, закуски, різні делікатеси, традиційні бутерброди з ікрою, холодець та інші блюда – все це найчастіше готувалося заздалегіть перед святом та залишалося на кілька днів після.

Ця традиція родом із СРСР. В епоху тотального дефіциту багато людей вважали важливим "запастися" товарами, які "викинули" в магазинах. До Нового року починали закуповуватися мало не за місяць і готували на свята багатий стіл, щоб "наїстися" на весь майбутній рік. Що характерно – багато страв були рясно заправлені майонезом. Потім це переросло в традицію: якщо стіл буде бідним, не бути ситим весь рік.

Радянське застілля www.altaqarub.com

Кращий і чистий одяг "у колір року"

У цю традицію вірять не тільки у нас, але також і в Італії, Іспанії та Франції. Перед святами прийнято влаштовувати "велике прання", щоб у будинку не залишилося брудних речей. А свій наряд, в якому будете зустрічати Новий рік – ретельно випрасувати, бажано придбати нове плаття або костюм. Крім того, речі підбирали часто "у колір року". Наприклад, у рік Щура – сірий або металік, у рік Бика – білий. Однак, ця традиція не працює, тому що, якщо вірити східному гороскопу, символи року бувають різними. Наприклад, Щур може бути вогненним і металевим, тому усталених кольорів у них немає.

Гості на Новий рік chel.12svadeb.ru

Тримати купюру при собі

На Новий рік не можна ходити з порожніми кишенями, інакше так і пройде весь рік. Ця традиція зародилася ще у древніх римлян, які у свято дарували один одному монети. Гроші витрачати було не можна – вони вважалися талісманом на весь наступний рік.

Ми хоча і не римляни, але цю традицію також шанують багато людей на свята. Кладуть гроші під ялинку, зустрічають бій курантів із монетою в руці, дарують один одному як талісман.

Гроші на ялинці www.123rf.com

Карта бажань і мантра під куранти

Крім спалювання попелу в келиху, люди практикують також й іншу традицію – у хвилину бою курантів усі загадують бажання, намагаючись проговорити їх детально і докладно, щоб Всесвіт на зламі років "почув" все правильно. Крім того, особливо завзяті фанати традицій складають цілу карту бажань, намагаючись оформити її найкрасивіше – з ілюстраціями, наклейками і різнокольоровими ручками. Цю карту ховають у затишному місці й під бій курантів активно собі уявляють.

Карта бажань vseprokamni.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, які страви ставили на стіл наші батьки і які цікаві нові рецепти можна спробувати приготувати до новорічного столу.