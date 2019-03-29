Батьківська субота 30 березня: чого не можна робити

30 березня православні християни відзначають другу Батьківську суботу у 2019 році.

OBOZREVATEL розповість, що обов'язково потрібно і категорично заборонено робити в цей день.

Що таке Батьківська субота

У перекладі з грецької субота значить "клопотання", тому саме в цей день заведено згадувати своїх покійних батьків та близьких. Згадують тих, що пішли в інший світ молитвою і панахидою.

Також зазначимо, що в усі дні Великого посту, крім субот, у церквах не передбачене поминання мертвих, оскільки служби скорочені.

Фото: rg.ru

Що треба зробити в Батьківську суботу

В суботу 30 березня кожному вірянину необхідно відвідати службу в церкві і обов'язково відстояти її повністю. Не слід в цей день приходити до храму з порожніми руками: найкраще принести пісні продукти і речі, щоби потім церковнослужителі роздали їх нужденним. Таким чином ви зможете пом'янути близьких, яких церква за правилами не згадує. До них відносяться нехрещені, самогубці, померлі від абортів та інші.

Також після візиту до церкви слід піти на кладовище та пом'янути покійних близьких там. Треба навести лад на території кладовища біля могил своїх рідних.

Фото: paranormal-news.ru

Чого не можна робити в Батьківську суботу

У Батьківську суботу церква рекомендує утриматися від зайвої скорботи.

У ці дні не заведено говорити про покійних погано.

Не можна писати поминальні записки з іменами самогубців або нехрещених у православній церкві.

Заборонено і вважається великим гріхом поминати покійних спиртними напоями.

У цей день не можна гучно веселитися.

Не можна скандалити, конфліктувати і підвищувати голос.

Не можна залишати службу в церкві до її закінчення.

Рекомендовано відвідати церкву, а якщо немає такої можливості — помолитися хоча б вдома.

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