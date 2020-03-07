Полікарпів день 8 березня: що категорично не можна робити в свято жінкам

У той час як в Україні 8 березня відзначається Міжнародний жіночий день, православна церква вшановує пам'ять священномученика Полікарпа Смирнського.

У народі це свято відоме як Полікарпів день, або ще "кислі дівки". Про традиції свята, його історію, прикмети, а також про те, що не можна робити, розповість OBOZREVATEL.

Полікарпів день pixabay.com

Полікарпів день: історія свята

Священномученик Полікарп користувався любов'ю і шаною серед священнослужителів і християн. Відомо, що він відмовився від матеріальних благ, зайнявши сан єпископа і присвятивши своє життя служінню Богу.

Але одного разу, під час жорстокого гоніння на християн, на святого Полікарпа як на "батька всіх християн" вказали іновірці, звернувши гнів імператора Марка Аврелія на єпископа.

Святий Полікарп не намагався сховатися, коли воїни прийшли за ним. Під час суду він підтвердив, що відданий християнській вірі, після чого був засуджений до спалення живцем.

Святий Полікарп azbyka.ru

Язичники прив'язали владику до стовпа і розпалили під ним вогонь. Але сталося диво: вогонь оточив Полікарпа, але не спалював його. За розповідями, святий навіть світився крізь полум'я. Тоді язичники прокололи його тіло, з якого вийшло стільки крові, що вогонь одразу згас. Полікарп прославив Бога мученицькою смертю у Великодню суботу 156 року.

Традиції в Полікарпів день

У народі раніше вважалося, що дівчина, яка не вийшла заміж до Масляної, просидить у дівках до пізньої весни або навіть до літа. Тому говорили, що з Полікарпа незаміжні сумують – "киснуть". Свято навіть стали називати "кислі дівки".

8 березня: Полікарпів день cpv.ru

Крім того, цього дня дівчата намагалися приворожити до себе хлопця. Також непомітно для оточуючих незаміжні змітали сміття з хати в кут зі словами: "Жену я до хати молодців, не злодіїв. Наїжджайте до мене женихи з чужих дворів".

А з кислого тіста дівчата на видання пекли пироги, які брали з собою на посиденьки з іншими "кислими дівками". Вважалося, що такий зроблений чужими руками пиріг приверне швидке заміжжя.

Прикмети в Полікарпів день

Грім ранньою весною – перед холодом.

Якщо в березневі завірюхи сніг лягає на поле нерівно, хвилясто, буграми, то добре народять городні овочі та ярі хліба.

Також в Полікарпів день спостерігали за сороками. Якщо птахи ховалися під дах, значить, наближалася негода і хуртовина.

Полікарпов день: прикмети calend.ru

Скрекіт сорок біля дому означав новини або прихід гостей. Якщо птахи стрибали по даху будинку, де знаходилася хвора людина, це обіцяло швидке одужання.

Що не можна робити в Полікарпів день

У Полікарпів день 8 березня також дуже ретельно вивчали кути дому. Якщо помічали павука, який плете павутину, вважалося, що на сім'ю чекає благодать і щастя.

При цьому павука в жодному разі не можна вбивати, проганяти або змітати, інакше на сім'ю чекають бідність і нещастя.

Також є повір'я, згідно з яким 8 березня не слід відзначати в суто жіночій компанії, а обов'язково ще з кимось з чоловіків: інакше жінка ще цілий рік не вийде заміж.

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