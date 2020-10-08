Покровська батьківська субота 2020: традиції, молитва і суворі заборони

Покровська поминальна субота 2020 року припадає на 10 жовтня. Цього дня, який передує святу Покрови Пресвятої Богородиці, православні віряни згадують покійних особливим чином.

OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися про традиції і заборони цього дня.

Покровська поминальна субота: історія

Встановлення Покровської поминальної суботи в православ'ї пов'язано з указом патріарха Іова 1592 року архієпископу Казанському Єрмогену. Документ наказував щорічно поминати православних воїнів, полеглих під час взяття Казані на Покров Пресвятої Богородиці в 1552 році.

Згодом у суботу перед Покровом стали поминати не лише воїнів, а всіх покійних. Якщо цей день випадає на день пам'яті апостола Іоанна Богослова, то поминальний молебень переноситься на неділю.

Покровська субота: традиції

У Покровську батьківську суботу, як і в інші, поминають померлих батьків. У храмах в цей день, а також у п'ятницю ввечері, проходять поминальні літургії та панахиди, присвячені пам'яті покійних і очищенню від гріхів, вчинених ними при житті.

Після служби в церкві люди йдуть на кладовище, щоб прибрати на могилах і помолитися за упокій душі померлих близьких. Прийнято прибирати опале листя і суху траву, приносити на могили свічки і прикраси.

Якщо в Покровську суботу не вдалося потрапити в храм, поставити свічку і помолитися можна вдома перед іконами.

Що не можна робити в Покровську батьківську суботу

Поминати покійних спиртними напоями – це вважається великим гріхом.

Сумувати. Сльози і туга – також гріх; душам покійних потрібні не негативні емоції, а щирі молитви.

Погано говорити про покійних.

Брати участь у розважальних заходах. Цей час варто присвятити думкам про духовне, підведенню підсумків і добрим спогадами про тих, хто пішов з життя.

Поминати покійних їжею і алкоголем на кладовищах. Церква не схвалює такої традиції, а рекомендує залишати помин у храмах або піднести частування перехожим, що зустрілися на шляху. Поминання краще здійснити вдома, запросивши на обід родичів, щоб вознести спільні молитви і згадати близьких, що пішли, добрим словом.

Молитва за померлих

"Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное".

"Отец Небесный, Сын и Дух Святой – все это Бог наш. Ты же заступник наш и спаситель. Спаси же души моих покойных родственников (имена) и помоги им покой обрести. Пускай лежат они там спокойно, и не тревожит их ничего. Аминь!"

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли Покров Пресвятої Богородиці 2020 року: дата і традиції свята.