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14 жовтня • оновлено в 00:12
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Покрова Пресвятої Богородиці: традиції, народні та весільні прикмети

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Православні християни 14 жовтня відзначається велике церковне свято – Покрова Пресвятої Богородиці, який отримав також в народі назву – дівочий день.

Існують певні традиції та особливості цього дня, яких намагаються дотримуватися віруючі. Свято має давню історію, зокрема, його затвердили на Русі в далекому 1164 році. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з короткою історією, а також, які існують традиції на Покрова й прикмети.

Покрова Пресвятої Богородиці – коротко про історію

Покрова Пресвятої Богородиці - ікона

Покрова Пресвятої Богородиці - ікона

Православ'я

За переказами, причиною появи свята стало диво – святий Андрій з учнем молилися в храмі, коли перед ними розкрився звід. Через нього з'явилася Пресвята Діва з ангелами, яка почала молитися зі сльозами Господу за християн, підійшла до Престолу і простягнула покривало зі своєї голови, захищаючи присутніх в храмі від ворогів. Це явище додало грекам сил і віру, завдяки чому чого вони здобули перемогу над сараціонамі. Таким чином, християни вірять, що це свято їх оберігає.

Які традиції існують на Покрова

Цього дня прийнято ходити до церкви на службу й молитися Пресвятій Богородиці про благополуччя, здоров'я сім'ї та близьких, підтримку й захист від негод. Обов'язково потрібно поставити свічку.

Покров Пресвятої Богородиці - традиція - церква

Покров Пресвятої Богородиці - традиція - церква

ВВС

Також дівчата можуть просити Святу Діву про заміжжя в домашніх умовах, зав'язавши зшитий власними руками рушник на ікону.

Прийнято подавати гроші та частування бідним, убогим й сиротам, присвячувати день близьким і друзям. Також існує традиція підпалювати гілочки вишні або яблуні, проходячи з ними в руках весь будинок, щоб від родини не відверталася удача і благополуччя.

А наші предки, починаючи з цього дня, всі гуляння та посиденьки переносили до хати, так як починався холод. Вони ворожили й розповідали один одному цікаві історії.

Покрова Пресвятої Богородиці – народні прикмети

  • Звідки вітер на Покрову дме – звідти й морози прийдуть.

  • На Покрова земля снігом покривається, морозом одягається.

  • Журавлі летять – до ранньої та суворої зими.

  • Сніг на Покрова –

    до сніжної зими.

  • Покров –

    не літо, а Благовіщення –

    не зима.

  • На вулиці осінній бруд під ногами – зима встане через чотири седьміни.

Покрова Пресвятої Богородиці – весільні прикмети

Покрова - весільні прикмети - прикмети

Покрова - весільні прикмети - прикмети

Кадр з фільму за Гоголем "Вечора на хуторі близь Диканьки"

  • Чим більше снігу на Покрову, тим більше весіль буде.

  • Кинула чобіток – куди ніс вказав, звідти наречений прийде.

  • Перед дзеркалом зі свічкою – судженого можна побачити.

  • Якщо при ритуалі з квасолею (набрати наосліп) в руці залишилася парна кількість зерен – скоро сватання.

  • Непарна кількість зерен – свататися прийдуть не скоро.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, якою буде погода в понеділок, 14 жовтня, на Покрову Пресвятої Богородиці. Більш того, існують цікаві ритуали на це свято для залучення кохання. А чим важлива ця дата для незаміжніх дівчат, читайте в нашому матеріалі.

Більш того, в Україні 14 жовтня відзначається День захисника – порівняно "молоде" свято. Як воно з'явилося, а також про традиції, можна переглянути за посиланням.

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Місце
Україна
Теги
свято церква Православна церква України
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