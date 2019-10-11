Покрова Пресвятої Богородиці: що робити для привернення кохання

У понеділок, 14 жовтня, православні християни відзначатимуть релігійне свято Покрову Пресвятої Богородиці. У народі його називають дівочим днем та порою весіль. Відомо, що цього дня слід обов'язково піти до церкви та попросити у Діви Марії про світле почуття кохання та щасливі стосунки.

Напередодні свята OBOZREVATEL підготував інформацію про одну з традицій, якої дівчата та жінки дотримувалися, аби привернути в життя кохання і зберегти в домі добробут та злагоду.

На свято Покрови потрібно просити про жіноче щастя

Що робити на Покрову незаміжнім – традиції, обряди

Просячи про заміжжя під час молитви біля ікони Богородиці, варто промовляти такі слова: "Свята Покрівонько, покрий мені голівоньку", "Матінко-Покрівонько, покрий землю сиру і мене молоду".

Крім того, дівчата, які бажали знайти собі пару та вийти заміж, повинні були пов'язати свій рушник на ікону Покрови Богоматері. Раніше вважалося, що його дівчина мала вишити самотужки, адже у такий спосіб вона вишивала свою долю і щасливе майбутнє.

У народі вірять, що на свято Покрови самотні дівчата повинні привітати зі святом пару, яку вважають взірцем щасливого подружнього життя. Цій сім'ї слід подарувати квіти або почастувати їх власноруч приготованою стравою.

На Покрову незаміжнім дівчатам потрібно поставити в домі букет червоних хризантем

Для чого жінкам потрібен букет червоних Хризантем на Покрову

Ще одним дієвим символом, який приверне кохання у життя, є червоні хризантеми. Люди вірять, що саме ці квіти володіють енергетикою, яка дарує душевний спокій, покращує настрій та дарує взаємне кохання.

Так, на свято Покрови заведено збирати чи купувати букет червоних хризантем і ставити його в домі. Для тих жінок, які вже в парі або заміжні, ці квіти принесуть спокій і добробут у родині.

Незаміжнім же варто дочекатися, поки квіти засохнуть, зібрати їхні пелюстки у власноруч пошитий мішечок і перев'язати його червоною стрічкою. Такий талісман допоможе самотнім дівчатам привернути в життя чисте та світле почуття кохання.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, якою буде погода у понеділок, 14 жовтня, на Покрову Пресвятої Богородиці.

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