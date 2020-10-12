Покров Пресвятої Богородиці 2020: що можна і що не можна робити в свято

Покров Пресвятої Богородиці відзначається щорічно 14 жовтня. Це велике православне свято, присвячене явленню Божої Матері в Константинополі на початку X століття.

У свято віряни моляться про свої родини, а незаміжні дівчата просять у Діви Марії щасливого заміжжя. Детальніше про традиції свята, його історію, прикмети і заборони читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Покров Пресвятої Богородиці: історія свята

Події, покладені в основу свята, стосуються початку X століття. Тоді Константинополь нерідко піддавався набігам різних племен. Цього разу Царгород було оточено військами сарацинців (за іншою версією, русів або булгар).

Жителі міста, серед яких були Андрій Юродивий та його учень Єпіфаній, зібралися у Влахернському храмі, де зберігалися риза Божої Матері і Її головний покрив, і молилися.

Під час всеношної, відбулося явлення Пресвятої Богородиці, яка йшла повітрям в оточенні святих. Поруч були пророк Іоанн Хреститель і апостол Іоанн Богослов. За однією версією, Божу Матір бачили всі, хто молився, за іншою – тільки Андрій і Єпіфаній.

Після молитви Богородиця зняла з Себе омофор, який покривав Її голову, і простягнула його над містом і людьми. Піднялася буря, яка розкидала кораблі чужинців і врятувала Константинополь від загибелі.

Явлення Пресвятої Богородиці в Константинополі відбулося в X столітті diaforetiko.gr

Традиції на Покров Пресвятої Богородиці

На Покрову віряни відвідують всеношну (в ніч на 14 жовтня), щоб зустріти свято з Божою благодаттю. До Пресвятої Богородиці звертаються з молитвами про свої сім'ї.

З давніх часів незаміжні дівчата особливо чекали цього свята. Біля ікони Божої Матері просили: "Свята Покрівонько, покрий мені голівоньку", "Свята мати, Покрова, накрий мою голову, хоч ганчіркою, аби не залишитися дівою".

Також ставили свічки й молилися про хорошого чоловіка і щасливий шлюб. Дівчата, які мріяли скоріше зустріти свою любов, з раннього ранку йшли до храму і ставили святкову свічку. Вважалося, хто раніше свічку поставить, той і заміж раніше вийде.

На Покрову віряни відвідують всеношну, щоб зустріти свято з Божою благодаттю valaam.ru

Жінки, заміжні й незаміжні, вбиралися, на знак поваги до свята покриваючи голову.

Розпочиналася пора весіль. Багато хто вірить, що шлюб, укладений на Покрову, завжди буде під захистом Діви Марії, тому 14 жовтня можна помітити велику кількість весіль.

На Покрову традиційно завершувалися всі роботи в полі, люди збирали останній урожай і влаштовували гуляння і ярмарки.

На Покрову завершувалися всі роботи в полі, люди збирали останній урожай і влаштовували гуляння Pixabay

Що не можна робити на Покров

Займатися домашніми справами: прибиранням, пранням, шиттям, рукоділлям. Лад наводили напередодні свята.

Відмовляти в гостинності. Вважається, що привітний прийом гостей принесе в дім достаток.

Лаятися, злитися, лихословити. Час варто присвятити чистим помислам.

Вживати алкоголь і переїдати. Зазвичай в свято Пресвятої Богородиці посту немає. Але 2020 року воно припадає на середу – пісний для православних день. Яйця, м'ясні, молоко і страви з них їсти не можна, але дозволяється риба.

Прикмети на 14 жовтня

Яка погода на Покрову – така і взимку буде.

Якщо снігу немає, то вже до грудня не випаде.

Вітер дме зі сходу чи заходу – до суворої зими, з півдня – до м'якої, з півночі – до сніжної.

Молитва в Покров Пресвятої Богородиці

Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, приятелище сирым и странным Заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имам бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Призри убо на мя, грешнаго и во озлоблении сущаго, и покрый мя пресвятым омофором Твоим, да избавлен буду от зол, мя обышедших, и восхвалю выну препетое имя Твое. Аминь.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки вихідних у жовтні 2020 року в Україні: коли канікули в школах і переведення годинників.