Подарунок на Новий рік батькам і родичам: топ-5 ідей

Щоб вибрати вдалий подарунок батькам, бажано бути в курсі їхніх захоплень і заповітних бажань. Можливо, їх порадує щось практичне, що буде корисним у побуті.

Так, те, що дарують, може сильно вплинути на взаємини, розповіла OBOZREVATEL психолог Світлана Арефнія.

Побутова техніка: блендер, мікрохвильовка, пилосос, хлібопічка, мультиварка, електрочайник, кавоварка тощо.

Цифрова техніка: смартфон, планшет, ноутбук, комп'ютер, фотоапарат.

Інструменти, автотовари, садовий інвентар.

Подарунок для спільного дозвілля: похід до театру, ресторану, сауни, абонемент на заняття танцями, масаж, спа або, наприклад, відпочинок у заміському комплексі.

Подарунок для настрою: парні футболки з кумедними написами, чашки, парасолі.

Що стосується інших родичів, у якості подарунка на Новий рік їм також можна вибрати щось із практичних товарів, які підійдуть під будь-який інтер'єр: постільна білизна, плед, годинник, подушки, скатертини, рушники, свічники тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дід Мороз з напівголими снігурками в центрі Києва роздавав подарунки перехожим. Коли подарунки закінчилися, вони станцювали танець біля входу до метро.