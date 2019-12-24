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24 грудня • оновлено в 05:45
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Подарунки на Різдво: що подарувати дівчині, хлопцю, другу та колезі

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Святкування католицького Різдва в Україні ще не так популярно, як в США і країнах Європи. Однак 25 грудня – це зайвий привід порадувати рідних, близьких і друзів подарунками.

Але якщо з тим, що дарувати на Новий рік все вже вирішено, Різдво може виявитися міцним горішком. OBOZREVATEL пропонує кілька порад, які допоможуть вам вибрати відмінний сюрприз.

Подарунки на Різдво: що подарувати дівчині, хлопцю, другу та колезі

Що подарувати дівчині на Різдво

Кращим подарунком для дівчини стане похід в СПА або салон краси, сертифікат на йогу або заняття фітнесом. Тільки пам'ятайте, що з такими подарунками слід бути обережним і дарувати тільки в тому випадку, якщо ваша кохана сама згадувала про подібні бажання. Інакше все може закінчитися сваркою ("Він думає, що я некрасива!").

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Ще один вдалий подарунок на Різдво – парфуми. Багато вчених-сексологи стверджують, що дівчатам подобається, коли від них йде аромат, обраний їх коханим.

Подарунки на Різдво: що подарувати дівчині, хлопцю, другу та колезі

Що подарувати хлопцеві на Різдво

Підібрати вдалий подарунок для свого чоловіка вийде, якщо ви обіграєте його захоплення. Нові навушники для завзятого геймера, нове, зручне взуття для спортсмена, автомобільні аксесуари для автолюбителя.

Подарунки на Різдво: що подарувати дівчині, хлопцю, другу та колезі

І звичайно ж не можна забувати про романтичні подарунки! Вечеря на двох, що повільно переросте в страсну різдвяну ніч – це відмінний подарунок.

Що подарувати колезі на Різдво

Актуальним подарунком для колег завжди будуть кондитерські вироби. Цукерковий набір, шоколад, торт і шампанське. Вдалий подарунок – це щоденник. Також можна порадувати співробітників кумедними різдвяними дрібничками, зробленими своїми руками.

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На честь святкування Різдва OBOZREVATEL підготував:

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Автор
Ігор Нікітін
Теми
Різдво свята
Місце
Україна
Тег
свято
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
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