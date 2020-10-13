Подарунки до Дня захисника України: 25 небанальних ідей

День захисника України відзначається щорічно в нашій країні 14 жовтня. Цього дня прийнято вітати всіх тих, хто присвячує життя захисту нашої держави.

Для тих, хто ще не вибрав, що подарувати на свято, OBOZREVATEL підготував добірку оригінальних ідей подарунків для хлопців, дівчат та колег.

Що подарувати чоловікові на День захисника України

Спортивне приладдя: наприклад, гантелі, футбольний м'яч, груша й рукавички для боксу, еспандер, кендама, фрісбі, латексний ремінь для фітнесу.

Фляга або набір чарок з українською символікою.

Їстівний букет.

Одяг: сорочка, футболка, светр, толстовка, шарф, рукавички, ремінь, кейс шкарпеток, домашній халат.

Глобус.

Сертифікат на роуп-джампінг або інший екстремальний вид спорту, пейнтбол з друзями тощо.

Рюкзак.

Техніка: смартфон, навушники, флешка, фітнес-браслет, клавіатура з підсвічуванням, проектор тощо.

Тренажери для мозку: дерев'яні та металеві головоломки, пазли, кубик Рубіка, настільні ігри, книги.

Металеві кубики для охолодження міцних напоїв.

Романтичний вечір для двох, якщо вітаєте хлопця або чоловіка.

Щоб подарувати гарний подарунок чоловікові на День захисника, варто дізнатися про його вподобання Pixabay

Що подарувати дівчині на День захисника України

Срібний або золотий кулон, шкіряний гаманець з українською символікою.

Скретч-карта України або світу.

Косметика.

Аромалампи і набір ефірних масел.

Гарна мереживна білизна.

Сертифікат в спа-салон.

М'яка подушка.

Велика корзина з вином і солодощами.

Дизайнерські навушники.

Постільна білизна з оригінальним зображенням.

Подарунок дівчині на День захисника України варто супроводити гарним букетом Pixabay

Що подарувати колезі

Щоб вдало підібрати подарунок для колеги, варто зорієнтуватися в уподобаннях людини. Наприклад, це можуть бути:

похідний рюкзак;

скретч-карта гір України;

кепка з символічним принтом;

подарунок з українською символікою: канцелярія, кружка, фляга, чарки та інший посуд, аксесуари тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо найкращі пропозиції знижок на подарунки на День захисника України.