Подарунки до Дня захисника України: 25 небанальних ідей

День захисника України відзначається щорічно в нашій країні 14 жовтня. Цього дня прийнято вітати всіх тих, хто присвячує життя захисту нашої держави.

Для тих, хто ще не вибрав, що подарувати на свято, OBOZREVATEL підготував добірку оригінальних ідей подарунків для хлопців, дівчат та колег.

Що подарувати чоловікові на День захисника України

Спортивне приладдя: наприклад, гантелі, футбольний м'яч, груша й рукавички для боксу, еспандер, кендама, фрісбі, латексний ремінь для фітнесу.

Фляга або набір чарок з українською символікою.

Їстівний букет.

Одяг: сорочка, футболка, светр, толстовка, шарф, рукавички, ремінь, кейс шкарпеток, домашній халат.

Глобус.

Сертифікат на роуп-джампінг або інший екстремальний вид спорту, пейнтбол з друзями тощо.

Рюкзак.

Техніка: смартфон, навушники, флешка, фітнес-браслет, клавіатура з підсвічуванням, проектор тощо.

Тренажери для мозку: дерев'яні та металеві головоломки, пазли, кубик Рубіка, настільні ігри, книги.

Металеві кубики для охолодження міцних напоїв.

Романтичний вечір для двох, якщо вітаєте хлопця або чоловіка.

Що подарувати дівчині на День захисника України

Срібний або золотий кулон, шкіряний гаманець з українською символікою.

Скретч-карта України або світу.

Косметика.

Аромалампи і набір ефірних масел.

Гарна мереживна білизна.

Сертифікат в спа-салон.

М'яка подушка.

Велика корзина з вином і солодощами.

Дизайнерські навушники.

Постільна білизна з оригінальним зображенням.

Що подарувати колезі

Щоб вдало підібрати подарунок для колеги, варто зорієнтуватися в уподобаннях людини. Наприклад, це можуть бути:

похідний рюкзак;

скретч-карта гір України;

кепка з символічним принтом;

подарунок з українською символікою: канцелярія, кружка, фляга, чарки та інший посуд, аксесуари тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо найкращі пропозиції знижок на подарунки на День захисника України.