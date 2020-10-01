Подарунки до Дня вчителя: 10 найкращих ідей

День вчителя в Україні 2020 року відзначається в неділю, 4 жовтня. Школярі та їхні батьки традиційно вітають своїх педагогів теплими словами, квітами та презентами.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує кілька цікавих ідей подарунків до Дня вчителя.

Що подарувати на День вчителя

Їстівний набір. Це може бути подарунковий кошик з продуктами, набір меду, букет з фруктів, цукерок і солодощів.

Іменна ваза, яка допоможе вчителю вирішити проблему з великою кількістю квітів у свята. Подаруйте таку вазу разом з букетом.

Подарунковий сертифікат: у магазин косметики, білизни, спортивний, книжковий, продуктовий, господарський магазин тощо.

Абонемент у театр, кіно, спа-салон.

Торт на замовлення. Малюнок для торта можуть зробити діти, а досвідчений кондитер перемалює його на виріб.

Набір для творчості: рукоділля, випічки, малювання, ліплення тощо.

Подарунок своїми руками. Це може бути гарна листівка, спільне фото класу або колаж з найяскравіших моментів.

Хороша книга.

Гарні іменні ручка і записник – такий сюрприз стане в нагоді кожному вчителю.

Подарунок-антистрес: іграшка чи сувенір, які завжди можна знайти в магазині подарунків.

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