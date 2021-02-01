Подарунки до Дня святого Валентина: 15 незвичайних ідей
День святого Валентина – свято всіх закоханих, яке щорічно відзначається 14 лютого. Цього дня пари дарують одне одному подарунки та зізнаються в коханні.
Щоб не бути банальним і дійсно здивувати друга, у якості сюрпризу варто підібрати щось нестандартне. Портал BuzzFeed публікує добірку незвичайних ідей.
Магнітні шахи
Такі шахи можна повісити на стіну: вони не будуть перевертатися та займати дорогоцінне місце на столі.
Світильник у вигляді Місяця
Бомбочка для ванни з ароматом лаванди
Плед у вигляді коржика
Готельний брелок у стилі ретро
Настінний горщик для поливу рослин
Бездротовий кишеньковий проектор
Ця штука здатна перетворити будь-яке місце на кінотеатр.
Дощовий душ
Набір в'яленого м'яса з ароматами з усього світу
Весела іграшка-антистрес
Багаторазові палички, що світяться
Космічна ручка
Вона може писати під водою, за екстремальних температур, к невагомості та під будь-яким кутом.
Освіжувач повітря для автомобіля у формі жолудя
Міні-вафельниця
Зволожувач повітря / дифузор ефірних масел у вигляді будиночка
Такий будиночок здатен виконувати функцію світильника і створювати заспокійливу атмосферу в приміщенні.
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