Подарунки до Дня святого Валентина: 15 незвичайних ідей

День святого Валентина – свято всіх закоханих, яке щорічно відзначається 14 лютого. Цього дня пари дарують одне одному подарунки та зізнаються в коханні.

Щоб не бути банальним і дійсно здивувати друга, у якості сюрпризу варто підібрати щось нестандартне. Портал BuzzFeed публікує добірку незвичайних ідей.

Магнітні шахи

Такі шахи можна повісити на стіну: вони не будуть перевертатися та займати дорогоцінне місце на столі.

Магнітні шахи Etsy

Світильник у вигляді Місяця

Світильник у формі Місяця Amazon

Бомбочка для ванни з ароматом лаванди

Бомбочка для ванни Bigl.ua

Плед у вигляді коржика

Плед у формі коржика Amazon

Готельний брелок у стилі ретро

Готельний брелок у стилі ретро Amazon

Настінний горщик для поливу рослин

Горщик для поливу рослин Amazon

Бездротовий кишеньковий проектор

Ця штука здатна перетворити будь-яке місце на кінотеатр.

Бездротовий кишеньковий проектор BuzzFeed

Дощовий душ

Дощовий душ Amazon

Набір в'яленого м'яса з ароматами з усього світу

Набір в'яленого м'яса Man Crates

Весела іграшка-антистрес

Іграшка-антистрес Amazon

Багаторазові палички, що світяться

Палички для їжі, що світяться Amazon

Космічна ручка

Вона може писати під водою, за екстремальних температур, к невагомості та під будь-яким кутом.

Космічна ручка Amazon

Освіжувач повітря для автомобіля у формі жолудя

Освіжувач повітря для автомобіля Amazon

Міні-вафельниця

Міні-вафельниця Amazon

Зволожувач повітря / дифузор ефірних масел у вигляді будиночка

Такий будиночок здатен виконувати функцію світильника і створювати заспокійливу атмосферу в приміщенні.

Зволожувач повітря у формі будиночка Etsy

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли та скільки вихідних буде в лютому 2021 року в Україні. На останній місяць зими доводиться кілька популярних свят.