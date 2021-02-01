Подарунки до Дня святого Валентина: 15 незвичайних ідей

Анна Паскевич Свята 03:48, 1.02.2021

День святого Валентина – свято всіх закоханих, яке щорічно відзначається 14 лютого. Цього дня пари дарують одне одному подарунки та зізнаються в коханні.

Щоб не бути банальним і дійсно здивувати друга, у якості сюрпризу варто підібрати щось нестандартне. Портал BuzzFeed публікує добірку незвичайних ідей.

  • Магнітні шахи

Такі шахи можна повісити на стіну: вони не будуть перевертатися та займати дорогоцінне місце на столі.

Магнітні шахи
Etsy

  • Світильник у вигляді Місяця

Світильник у формі Місяця
Amazon

  • Бомбочка для ванни з ароматом лаванди

Бомбочка для ванни
Bigl.ua

  • Плед у вигляді коржика

Плед у формі коржика
Amazon

  • Готельний брелок у стилі ретро

Готельний брелок у стилі ретро
Amazon

  • Настінний горщик для поливу рослин

Горщик для поливу рослин
Amazon

  • Бездротовий кишеньковий проектор

Ця штука здатна перетворити будь-яке місце на кінотеатр.

Бездротовий кишеньковий проектор
BuzzFeed

  • Дощовий душ

Дощовий душ
Amazon

  • Набір в'яленого м'яса з ароматами з усього світу

Набір в'яленого м'яса
Man Crates

  • Весела іграшка-антистрес

Іграшка-антистрес
Amazon

  • Багаторазові палички, що світяться

Палички для їжі, що світяться
Amazon

  • Космічна ручка

Вона може писати під водою, за екстремальних температур, к невагомості та під будь-яким кутом.

Космічна ручка
Amazon

  • Освіжувач повітря для автомобіля у формі жолудя

Освіжувач повітря для автомобіля
Amazon

  • Міні-вафельниця

Міні-вафельниця
Amazon

  • Зволожувач повітря / дифузор ефірних масел у вигляді будиночка

Такий будиночок здатен виконувати функцію світильника і створювати заспокійливу атмосферу в приміщенні.

Зволожувач повітря у формі будиночка
Etsy

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли та скільки вихідних буде в лютому 2021 року в Україні. На останній місяць зими доводиться кілька популярних свят.

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