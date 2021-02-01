Подарунки до Дня святого Валентина: 15 незвичайних ідей
День святого Валентина – свято всіх закоханих, яке щорічно відзначається 14 лютого. Цього дня пари дарують одне одному подарунки та зізнаються в коханні.
Щоб не бути банальним і дійсно здивувати друга, у якості сюрпризу варто підібрати щось нестандартне. Портал BuzzFeed публікує добірку незвичайних ідей.
- Магнітні шахи
Такі шахи можна повісити на стіну: вони не будуть перевертатися та займати дорогоцінне місце на столі.
- Світильник у вигляді Місяця
- Бомбочка для ванни з ароматом лаванди
- Плед у вигляді коржика
- Готельний брелок у стилі ретро
- Настінний горщик для поливу рослин
- Бездротовий кишеньковий проектор
Ця штука здатна перетворити будь-яке місце на кінотеатр.
- Дощовий душ
- Набір в'яленого м'яса з ароматами з усього світу
- Весела іграшка-антистрес
- Багаторазові палички, що світяться
- Космічна ручка
Вона може писати під водою, за екстремальних температур, к невагомості та під будь-яким кутом.
- Освіжувач повітря для автомобіля у формі жолудя
- Міні-вафельниця
- Зволожувач повітря / дифузор ефірних масел у вигляді будиночка
Такий будиночок здатен виконувати функцію світильника і створювати заспокійливу атмосферу в приміщенні.
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