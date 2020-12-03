Модні новинки новорічного декору 2021: свічки, неприкрашена ялинка й вінтаж

Мільйони людей уже охопило бажання прикрасити свій будинок до свят і чекати, що Новий рік змінить усе на краще.

Цього року, як ніколи раніше, в інтер'єрі з'явився тренд на раціональне використання ресурсів та екологічність. Дизайнери радять відмовитися від зайвої мішури й пластикових іграшок для ялинки і віддати перевагу ретро-іграшкам. OBOZREVATEL дізнався, які варто вибирати прикраси для ялинки і кімнат, щоб не відставати від моди.

Свічки

Найтрендовіші гірлянди цьогоріч – справжні стеаринові свічки у свічниках-прищіпках. Така прикраса прийшла до нас зі скандинавських країн. Також у моді гірлянди незвичайної форми: замість звичних різнокольорових вогників варто віддати перевагу простим гірляндам у формі свічки.

Як підібрати трендові новорічні прикраси цього року. elkycity.ru

Іграшки-невидимки

Цьогоріч на піку популярності прозорі кулі, які не виділяються на тлі хвої. Також у моду увійшли кульки так званих складних кольорів: темно-фіолетові, з підтоном сірого, оксамитові чорні. Таких іграшок здалеку не видно на ялинці.

Як підібрати трендові новорічні прикраси цього року. pixabay.com

Радянські ялинкові іграшки

Якщо у вас залишилися порошитися на горищі або антресолі скляні кульки від бабусі, то зараз буде доречним їх дістати. Крім радянської ностальгії, ви зробите добру справу – скоротите "пластиковий слід" і станете екологічно свідомими. Така мода прийшла, щоб люди не купували зайвий раз дешевий пластик у ялинковому наборі.

Як підібрати трендові новорічні прикраси цього року. pixabay.com

Злегка вбрана ялинка

Американська традиція наряджати ялинку "диснеївським" способом, всипати її іграшками та обертати безліччю гірлянд, відійшла в минуле. Тепер досить прикрасити ялинку десятьма кульками, за прикладом данців і шведів.

Як підібрати трендові новорічні прикраси цього року. every-holiday.ru

Гілки хвої в кожній кімнаті

Відійшла в минуле традиція ставити в кожній кімнаті по ялинці. Замість цього з'явилася стильна новинка – прикрашати кімнати букетом із гілочок ялини або вінком, прикрашеним однією гірляндою на батарейках. Також ви можете порадувати сусідів і прикрасити таким вінком не тільки інтер'єр, але й екстер'єр. Повісьте таку прикрасу на двері або вікно зовні будинку, щоб поділитися новорічним настроєм із навколишнім світом.

Як підібрати трендові новорічні прикраси цього року. pixabay.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, крім прикрашання будинку до свят, також потрібно подбати про те, який манікюр зробити на Новий рік 2021.