Модні новинки новорічного декору 2021: свічки, неприкрашена ялинка й вінтаж

Анастасія Польська
Анастасія Польська
Свята
2,0 т.

  • Що в моді на іграшки, гірлянди та ялинки

  • Навіщо діставати радянські кульки з антресолі

  • Як прикрашати кімнати в будинку до Нового року

Підбірка новинок новорічного декору 2021

Мільйони людей уже охопило бажання прикрасити свій будинок до свят і чекати, що Новий рік змінить усе на краще.

Цього року, як ніколи раніше, в інтер'єрі з'явився тренд на раціональне використання ресурсів та екологічність. Дизайнери радять відмовитися від зайвої мішури й пластикових іграшок для ялинки і віддати перевагу ретро-іграшкам. OBOZREVATEL дізнався, які варто вибирати прикраси для ялинки і кімнат, щоб не відставати від моди.

Свічки

Найтрендовіші гірлянди цьогоріч – справжні стеаринові свічки у свічниках-прищіпках. Така прикраса прийшла до нас зі скандинавських країн. Також у моді гірлянди незвичайної форми: замість звичних різнокольорових вогників варто віддати перевагу простим гірляндам у формі свічки.

Новорічна гірлянда у вигляді свічок, свічки на ялинку

Іграшки-невидимки

Цьогоріч на піку популярності прозорі кулі, які не виділяються на тлі хвої. Також у моду увійшли кульки так званих складних кольорів: темно-фіолетові, з підтоном сірого, оксамитові чорні. Таких іграшок здалеку не видно на ялинці.

Свічки на ялинці, новорічні гірлянди, ялинкові кулі

Радянські ялинкові іграшки

Якщо у вас залишилися порошитися на горищі або антресолі скляні кульки від бабусі, то зараз буде доречним їх дістати. Крім радянської ностальгії, ви зробите добру справу – скоротите "пластиковий слід" і станете екологічно свідомими. Така мода прийшла, щоб люди не купували зайвий раз дешевий пластик у ялинковому наборі.

Ретро-іграшки, радянські іграшки

Злегка вбрана ялинка

Американська традиція наряджати ялинку "диснеївським" способом, всипати її іграшками та обертати безліччю гірлянд, відійшла в минуле. Тепер досить прикрасити ялинку десятьма кульками, за прикладом данців і шведів.

Модна ялинка 2021, як прикрасити ялинку в 2021

Гілки хвої в кожній кімнаті

Відійшла в минуле традиція ставити в кожній кімнаті по ялинці. Замість цього з'явилася стильна новинка – прикрашати кімнати букетом із гілочок ялини або вінком, прикрашеним однією гірляндою на батарейках. Також ви можете порадувати сусідів і прикрасити таким вінком не тільки інтер'єр, але й екстер'єр. Повісьте таку прикрасу на двері або вікно зовні будинку, щоб поділитися новорічним настроєм із навколишнім світом.

Свічка, букет з ялини, новорічна прикраса

Як повідомляв OBOZREVATEL, крім прикрашання будинку до свят, також потрібно подбати про те, який манікюр зробити на Новий рік 2021.

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