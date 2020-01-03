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3 січня • оновлено в 10:48
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Петрів день: прикмети й що не можна робити 3 січня

2.3т
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3 січня православна церква відзначає день святителя-чудотворця Петра.

У народі свято також називають Петро-напівкорм. Це пов'язано з тим, що до цього дня частина зимових заготівель була витрачена. Тому господарі підраховували свої запаси й намагалися розподілити так, щоб їх вистачило до весни. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися про прикмети та про те, що категорично не можна робити 3 січня.

Петрів день

Петрів день

khersonmasternews.com.ua

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Петрів день: прикмети

  • Відсутність снігу до 3 січня віщує важкий і неврожайний рік. А рясні снігопади, навпаки, обіцяють багатий урожай;

  • За погодою на Петрів день передбачали погоду на вересень;

  • Якщо 3 січня відлуння в лісі чується далеко й чітко, то скоро настануть сильні морози;

  • Якщо світанок яскраво-червоний – буде заметіль;

  • Якщо протягом дня вітер змінить напрямок за годинниковою стрілкою – скоро буде відлига;

  • Якщо людина народилася 3 січня – вона буде хазяйновитою.

Петрів день: прикмети й що не можна робити 3 січня

53news.ru

Що не можна робити на Петрів день

  • Цього дня не можна підслуховувати й підглядати, бо незабаром можна втратити зір і слух;

  • 3 січня нікому не бажають здоров'я і щастя, оскільки збудеться все навпаки;

  • Не можна давати клятви й обіцянки, а також брати будь-які знахідки із землі. Це віщує втрати в майбутньому.

Петрів день: прикмети й що не можна робити 3 січня

enigma-project.ru

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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