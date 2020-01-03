Петрів день: прикмети й що не можна робити 3 січня

3 січня православна церква відзначає день святителя-чудотворця Петра.
У народі свято також називають Петро-напівкорм. Це пов'язано з тим, що до цього дня частина зимових заготівель була витрачена. Тому господарі підраховували свої запаси й намагалися розподілити так, щоб їх вистачило до весни. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися про прикмети та про те, що категорично не можна робити 3 січня.
Петрів день
khersonmasternews.com.ua
Петрів день: прикмети
Відсутність снігу до 3 січня віщує важкий і неврожайний рік. А рясні снігопади, навпаки, обіцяють багатий урожай;
За погодою на Петрів день передбачали погоду на вересень;
Якщо 3 січня відлуння в лісі чується далеко й чітко, то скоро настануть сильні морози;
Якщо світанок яскраво-червоний – буде заметіль;
Якщо протягом дня вітер змінить напрямок за годинниковою стрілкою – скоро буде відлига;
Якщо людина народилася 3 січня – вона буде хазяйновитою.
53news.ru
Що не можна робити на Петрів день
Цього дня не можна підслуховувати й підглядати, бо незабаром можна втратити зір і слух;
3 січня нікому не бажають здоров'я і щастя, оскільки збудеться все навпаки;
Не можна давати клятви й обіцянки, а також брати будь-які знахідки із землі. Це віщує втрати в майбутньому.
enigma-project.ru
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