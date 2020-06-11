Петрів піст 2020: коли починається та що не можна їсти

У понеділок, 15 червня, починається багатоденний Петрів піст. Це один з двох літніх постів, який було встановлено на честь двох найбільш шанованих апостолів – Петра й Павла.

Також його називають Апостольський або Петропавлівський; у народі він отримав назву Петрівка. 2020 року Петрів піст триває 27 днів – до 12 липня. Про те, як правильно дотримуватися посту, що можна та що не можна вживати в їжу, розповідає OBOZREVATEL.

Петрів піст було встановлено на честь апостолів Петра й Павла pravmir.ru

Коли Петрів піст 2020 року

Початок Петрового посту не має за собою фіксованої дати. Так, починається він у понеділок, через тиждень після Трійці, після дев'ятого воскресіння після Великодня, а закінчується завжди в День Петра й Павла 12 липня.

Таким чином, 2020 року Петрів піст починається 15 червня, а тривалість його становить 27 днів.

Що не можна їсти в Петрів піст

Апостольський піст не є суворим, але, як і в будь-який інший піст, під час нього не можна вживати в їжу м'ясо, молоко, молочні продукти, яйця та страви з них.

Також бажано відмовитися від спиртного й утриматися від шкідливих звичок.

Петрів піст: що можна їсти Ілюстративне фото / Pixabay

Що можна їсти в Петрів піст

Пісна трапеза може включати в себе овочі, зелень, крупи, гриби, ягоди, фрукти, сухофрукти, горіхи, мед і, відповідно, страви з цих продуктів.

У певні дні Петропавлівського посту дозволяється деяке послаблення, коли можна їсти рибу, морепродукти та випити трохи вина.

Щопонеділка в Петрів піст дозволено гарячу їжу без олії. У вівторок, четвер, суботу та неділю можна їсти рибу. По середах і п'ятницях слід дотримуватися суворого посту у вигляді сухоїдіння (можна пити воду, їсти хліб, сирі овочі, фрукти та ягоди).

У Петрів піст у деякі дні можна їсти рибу Ілюстративне фото / Pixabay

Петрів піст 2020: календар харчування по днях

Сам день Петра й Павла 12 липня не є частиною посту, однак якщо він випадає на середу або п'ятницю, то також є пісним. У цьому випадку піст послаблюють: дозволяється вживання рослинної олії і риби.

Петрів піст 2020: календар харчування Ілюстративне фото / Pixabay

Що не можна робити в Петрів піст

Наші предки в Петрів піст намагалися не брати в руки голку і взагалі відмовлялися від занять рукоділлям. За повір'ям, так можна було "зашити" все хороше та накликати неприємності.

З давніх-давен у Петрів піст, за прикметою, не стриглися, щоб не залишитися без щастя й удачі.

Бажано не давати і не брати нічого в борг.

У Петрів піст не можна грати весілля: через обмеження в їжі та заборону будь-яких гулянь і розваг. Також, за повір'ям, сім'я, яка зіграє весілля в Петрів піст, не буде міцною.

До Дня Петра й Павла обов'язково робили прибирання в домі та виносили все сміття.

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