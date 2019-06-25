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Петрів піст 2019: що можна їсти в перший тиждень

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24 червня після свята Трійця у православних українців розпочався Петрів піст.

Це літній багатоденний піст, встановлений на честь пам'яті двох найбільш шанованих апостолів – Петра і Павла. На відміну від Великого, він не такий суворий.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися про заборони в раціоні на цей період, щоб мирно дочекатися світлого свята апостолів Петра і Павла.

У цей період не можна їсти м'ясо, молочну продукцію, яйця, але в деякі дні тижня можна їсти рибу. Основу пісного столу складає зелень і страви з неї (щі, окрошка, холодник), крупи, ягоди.

Петрів піст 2019: що можна їсти в перший тиждень

Pexel.com

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В цей піст дозволяється:

  • вживання гарячої їжі без масла;

  • по вівторках, четвергах, суботах і неділях дозволена риба;

  • середа і п'ятниця – день сухоїдіння (хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед);

  • у вихідні дні допускається вино;

  • в церковне свято Різдва Іоанна Предтечі (7 липня) можна їсти рибу;

  • день апостолів Петра і Павла (12 липня) не входить в піст. Однак, якщо він випадає на середу або п'ятницю, то є пісним (невисокий ступінь строгості – дозволена їжа з маслом, риба).

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог пояснила українцям, чим харчуватися у Петрів пост.

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Місце
Україна
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