Петрів день 2020: як правильно вийти з посту
У День пам'яті Петра і Павла, відомий як Петрів день, у православних закінчується багатоденний Петрів піст. 2020 року він припав на період з 15 червня по 12 липня і таким чином тривав 27 днів.
Цей літній піст не належить до розряду суворих, оскільки в деякі його дні до вживання дозволено рибу. Але незважаючи на це, з посту варто виходити обережно, щоб не завдати удару здоров'ю. OBOZREVATEL розповість, як правильно це зробити.
Що можна їсти в Петрів день?
У День Петра і Павла піст закінчується, тому в їжі немає обмежень.
Чому в День Петра і Павла не можна їсти все, що хочеться?
Організм людини, яка дотримується посту, за кілька тижнів перебудовується, і, щоб не отримати проблеми з травленням, до звичайного раціону варто повертатися не одразу, а поступово.
Як правильно вийти з Петрівського посту:
варто чергувати легку і важку, жирну їжу;
не переїдати на ніч;
їсти маленькими порціями;
починаючи виходити з посту, найкраще їсти каші;
включити до раціону кисломолочні продукти;
чай і каву пити слабкими і потроху, досить 1-2 чашок на день;
з алкоголем також варто бути обережним, випиваючи небагато і уникаючи особливо міцних напоїв.
Які пости ще будуть 2020 року?
Успенський піст – 14 серпня – 27 серпня 2020 року.
Різдвяний піст (Пилипівський піст) – 28 листопада – 6 січня 2020.
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