Петрів день 2020: як правильно вийти з посту

Аліна Мельник Свята 09:15, 12.07.2020

У День пам'яті Петра і Павла, відомий як Петрів день, у православних закінчується багатоденний Петрів піст. 2020 року він припав на період з 15 червня по 12 липня і таким чином тривав 27 днів.

Цей літній піст не належить до розряду суворих, оскільки в деякі його дні до вживання дозволено рибу. Але незважаючи на це, з посту варто виходити обережно, щоб не завдати удару здоров'ю. OBOZREVATEL розповість, як правильно це зробити.

Що можна їсти в Петрів день?

У День Петра і Павла піст закінчується, тому в їжі немає обмежень.

Чому в День Петра і Павла не можна їсти все, що хочеться?

Організм людини, яка дотримується посту, за кілька тижнів перебудовується, і, щоб не отримати проблеми з травленням, до звичайного раціону варто повертатися не одразу, а поступово.

У День Петра і Павла краще не виходити різко з посту
azbyka.ru

Як правильно вийти з Петрівського посту:

  • варто чергувати легку і важку, жирну їжу;

  • не переїдати на ніч;

  • їсти маленькими порціями;

  • починаючи виходити з посту, найкраще їсти каші;

  • включити до раціону кисломолочні продукти;

  • чай і каву пити слабкими і потроху, досить 1-2 чашок на день;

  • з алкоголем також варто бути обережним, випиваючи небагато і уникаючи особливо міцних напоїв.

Варто правильно виходити з посту, чергуючи легку та важку їжу
Ілюстративне фото / Pixabay

Які пости ще будуть 2020 року?

  • Успенський піст – 14 серпня – 27 серпня 2020 року.

  • Різдвяний піст (Пилипівський піст) – 28 листопада – 6 січня 2020.

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