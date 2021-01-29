День апостола Петра: що не можна робити 29 січня, традиції та молитва

П'ятниця, 29 січня, в народному календарі – Петра Вериги. Так, православна церква в Україні цього дня відзначає поклоніння чесним веригам апостола Петра – ланцюгам, якими був скутий святий під час своїх арештів.

Інші назви свята – Петро Полукорм, Петрів день, Петро, День Петра, День Полукорма. Наші пращури в цей час за звичаєм перевіряли залишки запасів на зиму, щоб визначити, чи вистачить їх до наступного врожаю. Детальніше про традиції, звичаї і заборони 29 січня читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Поклоніння чесним веригам апостола Петра: історія

Близько 42 року Петро за наказом царя Іудеї Ірода Агріппи був заарештований за проповідь про Спасителя Ісуса Христа. У темниці апостол був скутий двома залізними ланцюгами (веригами).

У ніч перед судом над святим ангел Божий зняв з Петра ланцюги і дивовижним чином вивів його з ув'язнення. На згадку про диво християни зберігають вериги як священну реліквію: наразі вони лежать у базиліці Сан-П'єтро-ін-Вінколі в Римі.

Священнослужителі виносять реліквію на поклоніння народу, а віряни звертаються до неї в разі різних недуг.

У ніч перед судом над святим ангел Божий зняв з Петра ланцюги gallerix.ru

Традиції на Петра Вериги

У давнину в День Петра люди замовляли молебні апостолу: це мало забезпечити добрий урожай.

Наші пращури вважали, що до Петра домашня худоба з'їдає близько половини запасів корму, тому 29 січня проводили "облік" залишків. Селяни підраховували, чи вистачить харчів людям і тваринам до нового врожаю. Якщо припасів виявлялося менше половини, їхню витрату доводилося скорочувати (звідси назва свята – Полукорм).

На Петра Вериги за звичаєм заготовляли деревину і розчищали ділянки лісу під посів хліба.

Особливо в Петрів день побоювалися вовків: для захисту худоби від хижаків проводили "захисні" обряди, наприклад "замикали" вогнище, обвішуючи його ланцюгами з камінням.

З цієї ж причини намагалися не брати до рук гострі предмети, займатися рукоділлям.

На Петра Вериги за звичаєм заготовляли деревину Pixabay

Що не можна робити на Петра Вериги

Прати – це вважається великим гріхом.

Злитися, конфліктувати, лихословити.

Прикмети 29 січня

Ніч на Петра Вериги місячна, в небі видно зірки – до врожаю; рік буде щасливим.

Ніч похмура – до неврожаю, хвороб худоби.

Мороз – літо буде спекотним.

Пес катається по снігу – до потепління.

Сни на 29 січня тлумачаться так: ведмідь – великий ворог; новий будинок – до спокійного життя без турбот; ліс – помилятися в поглядах; взуватися – до дороги; молитися – до примирення.

Молитва до апостола Петра

Молитва до апостола Петра

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