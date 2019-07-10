Петра і Павла 2019: що категорично заборонено робити у свято

Свято всеславних апостолів Петра і Павла одне із найбільш шанованих у церковному календарі. У 2019 році його відзначатимуть у п'ятницю, 12 липня.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про те, чого не можна робити у День святих апостолів і яких традицій варто дотримуватися.

У свято Петра і Павла є низка заборон та традицій vsviti.com.ua

У День апостолів Петра і Павла під забороною:

важка фізична праця;

земельні та будівельні роботи;

проведення генерального прибирання;

вишивання, плетіння та заняття будь-яким рукоділлям;

У День Петра і Павла, як і в будь-яке релігійне свято і не тільки, варто утриматися від негативних емоцій, сварок, конфліктів, образ, пліток тощо. Замість цього краще, пробачити образу і попросити вибачення самому.

Крім того у свято апостолів Петра та Павла не бажано укладати шлюби. У церкві ж 12 липня не проводять обряду вінчання.

Існує також повір'я, що цього дня слід утриматися від купання у відкритих водоймах. В народі вірили, що у свято духи води могли забрати людину у жертву.

Що можна і треба робити у свято Петра і Павла

Здавна господині напередодні свята ретельно прибирали оселю та готували смачні страви, аби після служби у церкві провести час із близькими людьми.

В деяких районах України на свято печуть спеціальну страву – мандрики. Це ласощі у вигляді пончиків або пампушок. Їх готують із борошна та сиру. Вважається, що саме цією стравою харчувалися апостоли, коли мандрували по світу із проповідями.

Риболови просять цього дня благословення, оскільки святого апостола Петра вважають покровителем рибалок, бо його батько, брат і сам він довгий час займалися рибальством.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, скільки вихідних та святкових днів буде у липні 2019 року. Так, стосовно праці липень буде одним із найважчих літніх місяців.

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