Петра і Павла 2019: оригінальні привітання та листівки

12 липня православні християни відзначають одне з найбільш шанованих в церковному календарі свят - День апостолів Петра і Павла.
У цей день прийнято прославляти і вшановувати духовну твердість, силу віри і розуму, які уособлювали святі апостоли. OBOZREVATEL зібрав кращі привітання та листівки з цим святом.
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Поздоровлення у віршах
З Днем святих апостолів Павла і Петра!
Вам бажаю простих благ
Радості, добра.
Віра нехай в серцях живе,
Прикрашаючи світ.
А в душі любов цвіте,
Як навесні буяє квіт!
откриткі.kz
У День святих Петра і Павла
Я хочу вам побажать:
Хай в душі великій вашій
Живе Божа благодать.
Нехай святі апостоли
Заступництво дають,
Від поганого впливу
Вас укриють і збережуть.
откриткі.kz
З днем Петра й Павла вітаю!
Хай зійде на Вас благодать,
Щастя, радості, любові бажаю,
Ніколи втоми не знать,
Сім’я хай процвітає і міцніша,
Вповільнюють швидкий свій біг роки,
І очі сяють від радості лише,
Усмішок і веселощів бажаю навіки!
откриткі.kz
Нехай в День Павла і Петра
Пошле вам Бог благословення,
Здоров’я багато і добра,
Любові, тепла і натхнення!
Нехай святі принесуть
В сім’ю лише мир, любов і достаток!
А в дім — спокій та затишок,
Щоб щастям кожен був багатий!
откриткі.kz
Поздоровлення в прозі
Вітаю з Днем Петра і Павла. Бажаю йти доброї рівною дорогою до свого щастя, до своїх мрій, бажаю міцного здоров'я і невтомної світлої надії, а також миру над головою, ладу в родині й достатку в житті. Будь сміливою і хорошою людиною, твори добро і отримуй натомість насолоду для душі.
откриткі.kz
У це свято я бажаю всім постійного заступництва святих апостолів. Нехай в душах кожного живе божа благодать, а серця будуть відкриті для всіх стражденних. Нехай повниться життя ваше радістю і добрими вчинками.
откриткі.kz
Листівки
откриткі.kz
откриткі.kz
откриткі.kz
откриткі.kz
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, скільки вихідних і святкових днів буде в липні 2019 року. Так, в плані роботи, липень буде одним з найважчих літніх місяців.
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