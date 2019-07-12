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Петра і Павла 2019: оригінальні привітання та листівки

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12 липня православні християни відзначають одне з найбільш шанованих в церковному календарі свят - День апостолів Петра і Павла.

У цей день прийнято прославляти і вшановувати духовну твердість, силу віри і розуму, які уособлювали святі апостоли. OBOZREVATEL зібрав кращі привітання та листівки з цим святом.

Петра і Павла 2019: оригінальні привітання та листівки

velychlviv.com

Новини
Петра і Павла 2019: що категорично заборонено робити у свято

Поздоровлення у віршах

З Днем святих апостолів Павла і Петра!

Вам бажаю простих благ

Радості, добра.

Віра нехай в серцях живе,

Прикрашаючи світ.

А в душі любов цвіте,

Як навесні буяє квіт!

Петра і Павла 2019: оригінальні привітання та листівки

откриткі.kz

У День святих Петра і Павла

Я хочу вам побажать:

Хай в душі великій вашій

Живе Божа благодать.

Нехай святі апостоли

Заступництво дають,

Від поганого впливу

Вас укриють і збережуть.

Петра і Павла 2019: оригінальні привітання та листівки

откриткі.kz

З днем Петра й Павла вітаю!

Хай зійде на Вас благодать,

Щастя, радості, любові бажаю,

Ніколи втоми не знать,

Сім’я хай процвітає і міцніша,

Вповільнюють швидкий свій біг роки,

І очі сяють від радості лише,

Усмішок і веселощів бажаю навіки!

Петра і Павла 2019: оригінальні привітання та листівки

откриткі.kz

Нехай в День Павла і Петра

Пошле вам Бог благословення,

Здоров’я багато і добра,

Любові, тепла і натхнення!

Нехай святі принесуть

В сім’ю лише мир, любов і достаток!

А в дім — спокій та затишок,

Щоб щастям кожен був багатий!

Петра і Павла 2019: оригінальні привітання та листівки

откриткі.kz

Поздоровлення в прозі

Вітаю з Днем Петра і Павла. Бажаю йти доброї рівною дорогою до свого щастя, до своїх мрій, бажаю міцного здоров'я і невтомної світлої надії, а також миру над головою, ладу в родині й достатку в житті. Будь сміливою і хорошою людиною, твори добро і отримуй натомість насолоду для душі.

Петра і Павла 2019: оригінальні привітання та листівки

откриткі.kz

У це свято я бажаю всім постійного заступництва святих апостолів. Нехай в душах кожного живе божа благодать, а серця будуть відкриті для всіх стражденних. Нехай повниться життя ваше радістю і добрими вчинками.

Петра і Павла 2019: оригінальні привітання та листівки

откриткі.kz

Листівки

Петра і Павла 2019: оригінальні привітання та листівки

откриткі.kz

Петра і Павла 2019: оригінальні привітання та листівки

откриткі.kz

Петра і Павла 2019: оригінальні привітання та листівки

откриткі.kz

Петра і Павла 2019: оригінальні привітання та листівки

откриткі.kz

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, скільки вихідних і святкових днів буде в липні 2019 року. Так, в плані роботи, липень буде одним з найважчих літніх місяців.

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Місце
Україна
Тег
свято
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