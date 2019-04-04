Песах-2019: коли відзначають і традиції єврейського Великодня

Песах, або Пасха є найдавнішим єврейським святом. Він пов'язаний з одним з найважливіших подій в єврейській історії - Виходом з єгипетського 400-річного рабства близько 3300 років тому.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про історію цього свята, а також коли його відзначають в 2019 році.

Єврейський народ прибув до Єгипту, як одна невелика сім'я, щоб жити в світі і доброті з єгиптянами. Але, з кожним роком їх ставало все більше, і уряд Єгипту був невдоволений цим. В результаті, єгиптяни зробили євреїв своїми рабами і ставилися до них з особливою жорстокістю.

Щоб звільнити євреїв Бог послав на єгиптян 10 кар: перетворення нільської води в кров, появу незліченної безлічі жаб, непереборних полчищ вошей, диких звірів, падіж худоби, виразку, загибель врожаю від граду і сарани, суцільний триденний морок і, нарешті, загибель первістків.

Напередодні останньої кари, загибелі первістків, євреї помазали свої будинки кров'ю ягнят, щоб Бог пройшов повз і не вбив їх дітей. Після цього єгиптяни відпустили їх з рабства, але в спокої не залишили. Вони гналися за ними, поки ті, за допомогою Мойсея не перетнули Червоне море.

Назву Песах можна трактувати, як "перехід". Це свято триває сім днів з 15-го по 21 число весняного місяця нісана.

Коли єврейська Пасха в 2019 році

Єврейська Пасха в 2019 році припадає на період з вечора п'ятниці, 19 квітня, до суботи, 27 квітня.

Традиції єврейської Пасхи

Відзначати Песах починають ввечері 14 дня. В цей день вся сім'я должнасобраться за святковим столом. Святкування починається 14 нісана ввечері, коли вся сім'я і гості, що прийшли в будинок, збираються за святковим столом і читають Великодню Агаду - історію Виходу євреїв з Єгипту.

Після Седера настає перший день свята. Релігійні євреї в цей день моляться і відпочивають, оскільки працювати заборонено. Світська частина населення Ізраїлю проводить цей день зі своїми друзями або родиною.

П'ять наступних днів називаються "звичайними днями свята" і вважаються робочими. У ці дні в Єрусалимі біля Стіни Плачу проводять церемонію благословення священиків.

Сьомий день Песаха завершує торжества свята і вважається неробочим.

Одним з головних заборон на Песах, є заборона на вживання продуктів, які пройшли процес закваски і бродіння. До такої їжі відноситься дріжджовий хліб, а також макарони, здоба, пиво і т.д. Дозволено виключно прісний хліб – мацу.

Як раніше писав OBOZREVATEL, молодий місяць в квітні 2019 роки відбудеться в п'ятницю, 5 квітня, о 11:50 за київським часом. Місяць буде в знаку Зодіаку Овна. Так, оскільки небесне світило буде в знаку Овна, це час якнайкраще підійде для нових планів і їх реалізації. У цей період варто поборотися за своє благополуччя.

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