День Перуна: традиції, прикмети і забобони в язичницьке свято бога-громовержця

Перунів день – слов'янське язичницьке свято, присвячене богу-громовержцю, – здавна відзначався 2 серпня (20 липня за старим стилем).

Перун вважався одним з найбільш шанованих божеств у наших предків, у народному календарі його свято було прив'язаним до робіт у полі. Так, до Дня Перуна люди намагалися закінчити заготовку сіна і збір врожаю. Детальніше про традиції, історію, прикмети і заборони цього свята розповідає OBOZREVATEL.

Історія свята

Перун вважався наймогутнішим язичницьким божеством у Київській Русі – господарем Неба, повелителем грому та блискавки. Перун – син Білобога, "бог богів"; пізніше бог-воїн, визволитель і руйнівник.

З приходом на слов'янські землі християнства деякі характеристики Перуна в народній традиції перенесли на святого Пророка Іллю (День Перуна та Ільїн день збігалися за датою). Так, святого навіть стали називати Іллею Громовержцем, який також підкорив грім і блискавку.

Ідол Перуна в Дніпропетровській області creativecommons.org

Традиції свята

До Дня Перуна селяни намагалися закінчити заготовку сіна і збір врожаю, поля готували до посадки озимих культур. Цього дня намагалися востаннє зайти в воду – після Перунова дня купатися було не можна.

З давніх-давен вірили, що вода на Перуна в річці або озері набуває потужних цілющих і очищуючих властивостей. Також існував обряд обливання на Перунів день. Обливатися потрібно було холодною водою, вранці, стоячи босоніж на землі. За повір'ям, це виганяє з людини всі хвороби, пристріч і порчу.

Також у давнину в це свято всіляко шанували Перуна. Йому приносили жертви, освячували зброю, влаштовували жартівливі бої, ігрища, посвяту у воїни, грали бенкети. Синів, батьків, братів, чоловіків вітали як майбутніх воїнів.

С.В. Іванов "Християни і язичники" tvpodolsk.ru

Перунів день: прикмети на 2 серпня

Хто потрапив в Ільїн день під дощ, той запасся здоров'ям на весь рік.

На Іллю до обіду – літо, після обіду – осінь.

Петро і Павло на годину день збавив, а Ілля пророк два забрав.

Ілля літо кінчає, жито зажинає.

Гроза в Перунів день вважається доброю прикметою Pixabay

Що не можна робити в День Перуна

Купатися після Дня Перуна було не можна, вода стає дуже холодною: можна застудитися, а за повір'ям, в цей день можна зустріти всіляку нечисть. "До Іллі люди купаються, а після нього з річкою прощаються", – каже народна приказка.

Вважалося, що на Іллю не можна випускати домашніх тварин на вулицю, щоб у них не вселилася нечиста сила.

Не можна працювати по дому і в полі.

Лаятися, лихословити і допускати погані думки.

Також не можна голосно кричати і співати – інакше може вдарити блискавка.

Стояти під деревом і на перехрестях.

Після Дня Перуна, за повір'ям, не можна купатися у водоймах Pixabay

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