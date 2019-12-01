Перший день зими: найяскравіші привітання і картинки

У неділю, 1 грудня, в права заступила зима, змінивши туманну осінь. Хоч майже ніде в Україні немає снігу, але людей вже поступово накриває казкова атмосфера і клопоти з підготовки до новорічних свят.

OBOZREVATEL зібрав для своїх читачів найяскравіші привітання з першим днем зими (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Перший день зими

Летить сніжинкою привітання

З прекрасним, першим днем зими!

Сьогодні – супернастрою

Всім від душі бажаємо ми!

Привітання в перший день зими Факти

Загадай бажання

У перший день зими.

І воно здійсниться,

Тільки вір і чекай.

Адже зима – чарівниця,

Добра, до того ж.

Знаю, щастя трапиться,

І зайде в твій будинок!

Виходь скоріше – на дворі зима,

Будемо відрами збирати ми чудеса.

Зліпимо бабу снігову і сніговика,

Нехай веселощі нас не покидають ніколи.

Привітання в перший день зими Народна правда

Вітаю тебе з зимою!

З цієї сніжною порою року!

Коли з щирою чистотою

У білій сукні співає природа!

Нехай зима принесе тобі щастя!

І вкриє від горя снігами!

Нехай на вулиці буде негода –

А душа світить сонця променями!

Привітання в перший день зими Факти

Сніг пухнастий ніжно на долоні ліг,

Смутку немає тут місця, вітерець захопив.

Перший день зими, за вікном чудово,

Щастя попереду – це всім відомо!

Привітання в перший день зими Народна правда

Я хочу побажати тобі лише добра,

Холодно нехай буде тільки в перший день грудня.

В інші дні, мій друг, не сумуй

Свою половинку скоріше обіймай!

Привітання в перший день зими Факти

Привітання в перший день зими Факти

Привітання в перший день зими Україна

Привітання в перший день зими Факти

Привітання в перший день зими Главред

OBOZREVATEL написав, у чому найкраще зустрічати Новий рік. Кажуть, як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Так, символ 2020 го – біла Щур, а у неї особливі вимоги до вбрання в новорічну ніч.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!