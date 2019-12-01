Перший день зими: найяскравіші привітання і картинки

У неділю, 1 грудня, в права заступила зима, змінивши туманну осінь. Хоч майже ніде в Україні немає снігу, але людей вже поступово накриває казкова атмосфера і клопоти з підготовки до новорічних свят.
OBOZREVATEL зібрав для своїх читачів найяскравіші привітання з першим днем зими (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Перший день зими
Летить сніжинкою привітання
З прекрасним, першим днем зими!
Сьогодні – супернастрою
Всім від душі бажаємо ми!
Привітання в перший день зими
Факти
Загадай бажання
У перший день зими.
І воно здійсниться,
Тільки вір і чекай.
Адже зима – чарівниця,
Добра, до того ж.
Знаю, щастя трапиться,
І зайде в твій будинок!
Виходь скоріше – на дворі зима,
Будемо відрами збирати ми чудеса.
Зліпимо бабу снігову і сніговика,
Нехай веселощі нас не покидають ніколи.
Привітання в перший день зими
Народна правда
Вітаю тебе з зимою!
З цієї сніжною порою року!
Коли з щирою чистотою
У білій сукні співає природа!
Нехай зима принесе тобі щастя!
І вкриє від горя снігами!
Нехай на вулиці буде негода –
А душа світить сонця променями!
Привітання в перший день зими
Факти
Сніг пухнастий ніжно на долоні ліг,
Смутку немає тут місця, вітерець захопив.
Перший день зими, за вікном чудово,
Щастя попереду – це всім відомо!
Привітання в перший день зими
Народна правда
Я хочу побажати тобі лише добра,
Холодно нехай буде тільки в перший день грудня.
В інші дні, мій друг, не сумуй
Свою половинку скоріше обіймай!
Привітання в перший день зими
Факти
Привітання в перший день зими
Факти
Привітання в перший день зими
Україна
Привітання в перший день зими
Факти
Привітання в перший день зими
Главред
OBOZREVATEL написав, у чому найкраще зустрічати Новий рік. Кажуть, як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Так, символ 2020 го – біла Щур, а у неї особливі вимоги до вбрання в новорічну ніч.
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