Перший день весни 2020: оригінальні привітання та листівки

1 березня в ряді країн відзначається Свято Весни. Його пов'язують з легендою про Сонце, яке спустилося на землю в образі прекрасної дівчини, але її викрав Змій. Один сміливий юнак зголосився врятувати Сонце і воював зі Змієм.
OBOZREVATEL пропонує читачам яскраві та оригінальні привітання з цим святом.
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Поздоровлення у віршах
Нехай перший пролісок подарує вам ніжність!
Весняне сонце подарує тепло!
А березневий вітер подарує надію,
І щастя, і радість, і тільки добро!
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Тепло і світло розлилося,
Весна чарівна в світ летить.
Все на землі цвісти взялося,
Яка це неповторна мить! Весна!
Усе зазеленіло
Під вічним небом голубим.
І в людських душах завесніло,
Все стало чистим і ясним.
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Прийми від мене привітання
У цей прекрасний день весни:
І усі найкращі побажання,
Щоби здійснилися вони.
Як перша квітка, будь красива
І будь весела, як весна.
Усе життя живи щасливо,
Кохана будь, й кохай сама!
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Поздоровлення в прозі
Ось і прийшла довгоочікувана, сонячна і ласкава весна і я вітаю всіх з першим днем весни! Бажаю в кожному будинку побільше сонця, в кожному серці побільше любові, а в кожній душі побільше ніжності і тепла!
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Зі святом весни! Посмішок, теплоти, яскравого світла, позитивних думок, незабутніх моментів, запаморочливих почуттів. Нехай удача, багатство і успіх поспішать в ваш будинок. Нехай перші весняні дні принесуть чудовий настрій і позитивний заряд на майбутнє.
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СМС-привітання
Зі святом, з теплом і світлом,
З першим від весни привітом.
Нехай все в житті буде новим,
Радісним, затишним, дуже кльовим!
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Листівки
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Раніше OBOZREVATEL розповідав про Прощену неділю – свято, яке в 2020 році збігається з Днем приходу весни.
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