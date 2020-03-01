Перший день весни 2020: оригінальні привітання та листівки

1 березня в ряді країн відзначається Свято Весни. Його пов'язують з легендою про Сонце, яке спустилося на землю в образі прекрасної дівчини, але її викрав Змій. Один сміливий юнак зголосився врятувати Сонце і воював зі Змієм.

OBOZREVATEL пропонує читачам яскраві та оригінальні привітання з цим святом.

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Поздоровлення у віршах

Нехай перший пролісок подарує вам ніжність!

Весняне сонце подарує тепло!

А березневий вітер подарує надію,

І щастя, і радість, і тільки добро!

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Тепло і світло розлилося,

Весна чарівна в світ летить.

Все на землі цвісти взялося,

Яка це неповторна мить! Весна!

Усе зазеленіло

Під вічним небом голубим.

І в людських душах завесніло,

Все стало чистим і ясним.

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Прийми від мене привітання

У цей прекрасний день весни:

І усі найкращі побажання,

Щоби здійснилися вони.

Як перша квітка, будь красива

І будь весела, як весна.

Усе життя живи щасливо,

Кохана будь, й кохай сама!

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Поздоровлення в прозі

Ось і прийшла довгоочікувана, сонячна і ласкава весна і я вітаю всіх з першим днем весни! Бажаю в кожному будинку побільше сонця, в кожному серці побільше любові, а в кожній душі побільше ніжності і тепла!

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Зі святом весни! Посмішок, теплоти, яскравого світла, позитивних думок, незабутніх моментів, запаморочливих почуттів. Нехай удача, багатство і успіх поспішать в ваш будинок. Нехай перші весняні дні принесуть чудовий настрій і позитивний заряд на майбутнє.

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СМС-привітання

Зі святом, з теплом і світлом,

З першим від весни привітом.

Нехай все в житті буде новим,

Радісним, затишним, дуже кльовим!

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Листівки

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Раніше OBOZREVATEL розповідав про Прощену неділю – свято, яке в 2020 році збігається з Днем приходу весни.

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