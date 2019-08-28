Успіння Пресвятої Богородиці: головні заборони і прикмети свята

Свято Успіння Пресвятої Богородиці (Першу Пречисту) православні християни відзначають у середу, 28 серпня. Цим днем знаменується завершення Успенського посту та початок молодого бабиного літа.

В народі цього дня особливу увагу звертають на природу, аби зрозуміти, якої погоди чекати найближчим часом. Крім того на свято існує ряд заборон, яких не треба порушувати, аби не накликати неприємностей.

OBOZREVATEL підготував перелік заборон та прикмет 28 серпня.

На свято Першої Пречистої завершується Успенський піст merezha.info

Що заборонено робити на Успіння

Окрім того, що на Першу Пречисту не можна працювати в полі та виконувати важку роботу по дому, існує й ряд інших заборон.

На свято заборонено ходити босоніж по землі, бо можна зібрати всі хвороби. Роса цього дня символізує сльози природи, яка плаче за Богородицею.

Також треба ретельно підходити до вибору взуття. Так, щоб уникнути проблем, цього дня треба взути щось дуже зручне. В народі вірили, якщо натерти мозолі на ногах на свято, то рік буде сповнений проблем.

На Другу Пречисту не можна брати в руки колючі та ріжучі предмети. Хліб на свято ламають руками, аби обійтись без ножа.

Незаміжнім дівчатам цього дня заборонялося обрізати волосся.

На свято слід уникати сварок та суперечок. Також заборонено відмовляти у проханнях про допомогу.

Після Успіння починається літо ukrreporter.com.ua

Прикмети на Першу Пречисту

Саме після Успіння Пресвятої Богородиці починається бабине літо. Так, приказка говорить наступне: "Успіння проводжай, а осінь зустрічай".

Існує повір’я, що з цього дня сонце починає засинати: світить не так яскраво і гріє менше. З кожним днем стає все холодніше. Перелітні птахи готуються до відльоту на південь. Це свято також знаменує завершення літніх жнив.

В народі 28 серпня з особливою увагою спостерігають за природою, адже вона вказує на те, якими будуть осінь та зима.

Яка Перша Пречиста – така й осінь.

З'явилася веселка на небі – осінь буде теплою.

Гарна погода – бабине літо буде прохолодним.

Багато павутини – зима буде морозною і малосніжною.

Після заходу сонця навколо землі з’являється туман, який до світанку розсіюється – до дощу.

Польові квіти пахнуть сильніше звичайного – до негоди.

Сон з 27 на 28 серпня віщий. Він може збутися на двадцять четвертий день. Сновидіння, побачене вдень 28 серпня, виповниться, але не скоро. Ніякої небезпеки воно не несе.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, якою буде погода в останній тиждень літа.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.