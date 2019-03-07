8 березня: історія і традиції Міжнародного жіночого дня

Міжнародний жіночий день, який щороку відзначають 8 березня, давно втратив своє первинне значення і перетворився на свято, під час якого чоловіки дарують жінкам квіти, подарунки і бажають "бути вродливими, хазяйновитими та тішити усіх". Про те, що ця дата була затверджена для того, аби привернути увагу до проблем, з якими щодня стикаються мільйони жінок в усьому світі, згадують рідко.

OBOZREVATEL пропонує читачу з'ясувати, що ж це за свято і як слід "відзначати" 8 березня.

Історія цього свята починається у 1908 році. 28 лютого понад 15 тисяч американок на заклик нью-йоркської соціал-демократичної жіночої організації вийшли на марш, аби заявити про свої права. Вони хотіли скорочення робочого дня і оплати праці нарівні з чоловіками. Крім того, однією з головних вимог була можливість голосувати, оскільки виборче право на той час у більшості країн мали тільки чоловіки.

З того часу і до 1913 року у США почали відзначати "День жінок" 28 лютого.

Через 2 роки в Копенгагені політичний діяч і учасниця німецького комуністичного руху Клара Цеткін запропонувала затвердити 8 березня, як міжнародний жіночий день, щоб у них була можливість виходити на марші та акції протесту, влаштовувати мітинги і привертати увагу громадськості до своїх проблем.

Після 1910 року Жіночий день з'явився в багатьох європейських країнах, а в 1975 року 8 березня внесли до списку свят ООН.

З часом Міжнародний жіночий день почав обростати все більшою кількістю міфів та істерик. Все частіше можна почути думку про те, що 8 березня — це день секс-працівниць, які у 1857 році вийшли на марш і вимагали виплатити зарплати морякам, щоб вони могли скористатися послугами повій. Підтвердження цієї історії немає, а її абсурдність свідчить тільки про те, що спроби жінок боротися за свої права для багатьох досі як кістка у горлі.

Різні активісти і навіть часом депутати раз у раз вимагають заборонити, скасувати і забути таке поняття, як Міжнародний жіночий день, пов'язуючи його з комунізмом і стверджуючи, що права на життя свято, яке відзначали в Радянському Союзі, не має. Дівчата, які виходять на марші в Україні, щороку піддаються хвилі критики і навіть нападам з боку радикальних груп. Наприклад, 8 березня 2018 року на марш у Києві напали підлітки, обливаючи жінок, які йшли в колоні, зеленкою і бризкаючи в них із газових балончиків.

Але незважаючи на те, що первинний сенс Міжнародного жіночого дня спотворили в інформаційному та соціальному просторі, його суть залишається незмінною — це право на рівність, комфортне та щасливе життя, позбавлене забобонів, дискримінації, насильства та стереотипів.

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