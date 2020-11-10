Параскева П'ятниця: що не можна робити 10 листопада

Православні віряни у вівторок, 10 листопада, вшановують пам'ять святої Параскеви Іконійської. У народі свято відоме як Параскева П'ятниця, або Лляниця.

Ця свята вважається помічницею і заступницею жінок, а її образ, за повір'ям, приносить у дім щастя, благополуччя та захищає від усіляких бід. OBOZREVATEL розповідає про головні традиціяї, заборони і забобони цього дня.

Хто така Параскева П'ятниця

Свята Параскева Іконійська, або Параскева П'ятниця – християнська великомучениця, що жила в III столітті. Батьки святої особливо шанували день страждань Ісуса Христа – п'ятницю, тому на честь неї назвали свою доньку (Параскева – п'ятниця грецькою мовою).

Після смерті батьків свята діва роздала свою чималу спадщину бідним і, присвятивши дівоцтво Господу, прославляла Його між язичниками в Іконії. За часів імператора Діоклетіана (284-305) Параскеву кинули до в'язниці, а потім піддали тортурам.

Святу розтерзали до кісток, але в ув'язненні їй явився ангел, який зцілив усі рани. А коли преподобну завели до капища ідолів, за її велінням всі боввани впали і перетворилися на прах. Під час чергових тортур тіло святої обпалювали вогнем і полум'я запалало так сильно, що мучителі самі були спалені ним. Зрештою святу Параскеву вбили мечем.

Параскева П'ятниця – християнська великомучениця, що жила в III столітті Pinterest

Традиції на Параскеву П'ятницю

У наших предків день 10 листопада був відомий як Параскева П'ятниця, Парасковія, Бабина заступниця, Лляниця. Свята вважалася заступницею і помічницею жінок.

Образ святої Параскеви, за повір'ям, приносить щастя і благополуччя в оселю, оберігаючи від зол і хвороб.

Квіти й трави, якими прикрашали ікону святої мучениці Параскеви, вважалися цілющими: під час недуги їх прикладали до хворого місця або пили відвар; в настоях купали дітей. Також існують молитви на честь Параскеви, які читають для зцілення від хвороб.

Мучениця Параскева, крім того, вважалася покровителькою полів, худоби, а також торгівлі. На її честь служили молебні, а віряни приносили до храмів овочі та фрукти для освячення. Торги та ярмарки на честь святої називалися "п'ятницькими", на найпочеснішому їхньому місці ставили ікону Параскеви.

До дня Параскеви починали збирати льон (звідси друга назва свята – Лляниця). Перший пучок жінки освячували в церкві і прикріплювали до ікони святої.

До дня Параскеви починали збирати льон (звідси друга назва свята – Лляниця) Pixabay

Прикмети на 10 листопада

Листя з вишні не опало – тепло протримається ще довго.

Туман уранці – до відлиги.

Сонячний день – до теплої зими.

Біля Місяця коло – до бурі.

Побачити білку – до потепління.

Хмарно – в середині грудня будуть сильні морози.

Вважається, що сон на Параскеву – віщий і збувається завжди.

Прикмета на 10 листопада: туман уранці – до відлиги Pixabay

Що не можна робити на Параскеву П'ятницю

Лаятися, злитися, конфліктувати, лихословити, допускати погані помисли, бажати будь-кому зла.

Прясти (шити дозволялося), прати, орати, боронувати, виносити з печі золу – це вважалося великим гріхом, за який свята Параскева могла наслати хвороби.

Насміхатися над людьми – інакше на тому світі насмішникові також дістанеться.

Купати дитину, а то худорба нападе.

Молитва до святої Параскеви

Свята невісто Христова, багатостраждальна мученице Параскево! Знаємо, що ти з юности всією душею своєю та всім серцем полюбила Царя Слави, Христа Спасителя, і Йому Єдиному уневістилася, роздавши свої маєтки нужденним і бідним. Ти силою благочестя свого, чистотою та праведністю, як сонячним промінням засяяла, живучи свято серед невірних і безстрашно проповідуючи їм Христа Бога. Ти з дитинства свого, навчена батьками, завжди побожно шанувала дні викупних страстей Господа нашого Ісуса Христа, і заради Нього сама добровільно постраждала. Ти, правицею ангела Божого від невиліковних ран дивно зцілена, прийнявши невимовну світлість, здивувала невірних мучителів. Ти іменем Господа нашого Ісуса Христа і силою молитви своєї в капищі поганському всіх ідолів додолу скинула й на порох обернула. Ти, опалювана свічками, самою молитвою своєю до всесильного Господа погасила вогонь природний і полум’ям, яке чудесно запалив ангел Божий, попаливши запеклих беззаконників, багато людей привела до пізнання Бога істинного. Ти, на славу Божу прийнявши від мучителів усічення голови своєї мечем, славно закінчила свій страдницький подвиг, зійшовши душею на небеса, в оселі жаданого Жениха твого Христа, Царя Слави, Який радісно зустрів тебе небесним привітанням: "Радуйтеся, праведники, бо мучениця Параскева увінчалася!". Тож і ми сьогодні вітаємо тебе, багатостраждальна, та дивлячись на твій образ святий, розчулено взиваємо до тебе: всече́сна Параскево! Знаємо, яку велику відвагу маєш ти перед Господом. Ублагай Його, Чоловіколюбця, і за нас, що стоїмо та молимося тобі, щоб дарував Він і нам, як тобі, терпіння та благодушність у бідах і скорботах, щоб дарував Він заради піклування твого й заступництва радісне, щасливе та мирне життя, здоров’я і спасіння та в усьому добру допомогу Україні нашій, щоб зіслав святе Своє благословення і мир; щоб подав твоїми святими молитвами усім православним християнам ствердження у вірі, благочесті та святості, поступ у християнській любові й у всіх чеснотах; щоб очистив нас, грішних, від усякої скверни та пороку, щоб огородив нас святими Своїми ангелами. Нехай заступить, збереже й помилує всіх святою Своєю благодаттю і зробить спадкоємцями та причасниками Небесного Свого Царства. І так отримавши спасіння святими твоїми молитвами, піклуванням і заступництвом, всеславна невісто Христова Параскево, прославимо всі пречисте й величне ім’я дивного у святих Своїх Бога істинного: Отця, Сина і Святого Духа, завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

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