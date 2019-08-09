Пантелеймона цілителя 2019: що можна і не можна робити в цей день

У п'ятницю, 9 серпня, весь православний світ святкує день пам'яті Пантелеймона цілителя — християнського святого, який прославився чудовими зціленнями безнадійних хворих.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що можна і чого не можна робити в день Пантелеймона.

Фото: fakty.ua

Що можна робити в день Пантелеймона цілителя

Можна збирати лікувальні трави, адже Пантелеймон вважається їхнім покровителем. При зборі лікувальних трав читають молитву до святого Пантелеймона.

У день пам'яті святого великомученика Пантелеймона потрібно обов'язково побувати в церкві на урочистому богослужінні та помолитися за своє здоров'я і здоров'я рідних і знайомих.

Фото: kramola.info

Чого не можна робити в день Пантелеймона цілителя

Забороняється працювати в полі. З давніх-давен вважалося, що дуже висока ймовірність постраждати від удару блискавки.

Сваритися і навіть підвищувати голос на рідних.

За народним повір`ям, у цей день не можна байдуже проходити повз чужу біду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 серпня в усьому світі і в Україні відзначають ряд свят і пам'ятних дат. Серед них Міжнародний день корінних народів світу і Всесвітній день книголюбів.

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