Пантелеймона цілителя 2019: що можна і не можна робити в цей день

У п'ятницю, 9 серпня, весь православний світ святкує день пам'яті Пантелеймона цілителя — християнського святого, який прославився чудовими зціленнями безнадійних хворих.
У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що можна і чого не можна робити в день Пантелеймона.
Фото: fakty.ua
Що можна робити в день Пантелеймона цілителя
Можна збирати лікувальні трави, адже Пантелеймон вважається їхнім покровителем. При зборі лікувальних трав читають молитву до святого Пантелеймона.
У день пам'яті святого великомученика Пантелеймона потрібно обов'язково побувати в церкві на урочистому богослужінні та помолитися за своє здоров'я і здоров'я рідних і знайомих.
Фото: kramola.info
Чого не можна робити в день Пантелеймона цілителя
Забороняється працювати в полі. З давніх-давен вважалося, що дуже висока ймовірність постраждати від удару блискавки.
Сваритися і навіть підвищувати голос на рідних.
За народним повір`ям, у цей день не можна байдуже проходити повз чужу біду.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 серпня в усьому світі і в Україні відзначають ряд свят і пам'ятних дат. Серед них Міжнародний день корінних народів світу і Всесвітній день книголюбів.
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