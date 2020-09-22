Пам'ять святих Анни й Іоакима та день молитви за сім'ю: що не можна робити 22 вересня

У вівторок, 22 вересня, віряни вшановують пам'ять святих праведників Іоакима і Анни – батьків Пресвятої Богородиці Діви Марії.

Цього дня у всіх храмах Православної церкви України моляться за мир і злагоду в сім'ях. OBOZREVATEL пропонує дізнатися докладніше про свято, його історію, традиції, а також про те, що не можна робити в цей день.

Історія свята

Святі праведні Богоотці Іоаким і Анна жили в Назареті Галілейському й довго не мали дітей, що у євреїв вважалося карою Божою. Одного разу священик відмовився прийняти в Іоакима жертву, і подружжя стало гаряче молитися про дарування їм дитини.

Бог почув їх – так вони стали батьками Пресвятої Богородиці Діви Марії. Підростаючу дочку Іоаким та Анна берегли як зіницю ока, давши обітницю присвятити дитину Богові та віддати її до Єрусалимського храму для служіння до повноліття.

Праведні Анна і Іоаким були батьками Пресвятої Богородиці Діви Марії Фото: azbyka.ru

Традиції свята

Цього дня у всіх храмах Православної церкви України здійснюють молебні святим Богоотцями Йоакима і Анни як покровителям сім'ї з проханнями про мир і злагоду в сім'ях, гарне виховання дітей, про духовні блага і земний достаток.

У давнину в цей період розпочиналася пора гулянь на честь завершення збору врожаю: святкування затягувалися на тиждень, а то й більше.

Існував звичай оновлювати вогонь в домі та спалювати старий одяг, щоб уникнути хвороб і пристріту.

Дітей виставляли на поріг і обливали водою, після чого вони просили пробачення і кланялися батькам.

22 вересня стежили за погодою, щоб за прикметами передбачити, якою буде зима Фото: Pixabay

Народні прикмети на 22 вересня

Калина рано почервоніє – до ранньої зими.

Осінь багата на гриби – зима буде тепла.

Мерехтять зірки – посилиться вітер.

Що не можна робити в День святих Анни та Іоакима

Сваритися, лаятися, конфліктувати.

Брати чи давати в борг: за повір'ям, це може принести нещастя.

Переїжджати – забобонні люди вважали, що в іншому випадку на новому місці будуть переслідувати невдачі.

Молитва праведним Ганні і Иоакиму

О святии праведницы, Богоотцы Иоакиме и Анно! Молите Милосердаго Господа, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом нашим праведно на ны движимый, и да безчисленная прегрешения наша презрев, обратит нас, раб Божиих (имена), на путь покаяния, и на стези заповедей Своих да утвердит нас. Таже молитвами вашими в мире жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение испросите, вся к животу и благочестию потребная нам от Бога дарующе, от всяких напастей и бед и внезапныя смерти предстательством вашим нас избавляюще и от всех враг видимых и невидимых защищающе, и тако в мире временное сие житие прешедше. в вечный достигнем покой, идеже вашим святым умолением да сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже, со Отцем и Пресвятым Духом, подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 вересня 2020 року також настає день осіннього рівнодення: що можна і не можна робити.