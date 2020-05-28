Пахом Теплий: як відзначати свято і що воно означає
У четвер, 28 травня, відзначається народне свято Пахом Теплий, або Пахом Бокогрій, Травник, Зелений шум. Церква цього дня вшановує пам'ять преподобного Пахомія Великого.
Вважається, що саме з Пахома Теплого починаються теплі літні дні. Детальніше про традиції свята, його історію, прикмети і заборони читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.
Пахом Теплий: історія свята
Пахомій Великий був засновником чернецтва в Єгипті. Будучи ще язичником, Пахомій служив в армії імператора Костянтина.
В одному з походів 312 року його підрозділ тепло зустріли християни, що зберігали нейтралітет. Від них Пахомій і дізнався про молоду релігію. Із закінченням війни він хрестився і згодом заснував перший християнський монастир, для якого склав монастирський устав.
Традиції на Пахома Бокогрія: що потрібно зробити
На Пахома Теплого намагалися посіяти залишки пшениці: "Прийшов Пахом Бокогрій – швидше досівай пшеницю". При цьому інші рослини саджати цього дня не бажано, особливо в полудень: за прикметою, будь-які посадки, окрім пшениці, пропадуть.
За одним з повір'їв, щоб залучити до свого життя щастя, дівчатам на Пахома потрібно вдягати червоні сарафани.
Прикмети на 28 травня
Після Пахома встановлюється справжнє тепло.
"Прийшов Пахом – запахло теплом".
"На Пахома тепло – все літо тепле".
Якщо на Пахома схід сонця багряний – до грізного літа з пожежами.
Дощ і вітер кажуть про те, що негода скоро припиниться.
У небі після дощу видно веселку – негода більше не повернеться.
Західний вітер під низькими хмарами – пора сіяти яру пшеницю.
Що не можна робити на Пахома Теплого
Не рекомендується саджати на Пахома ніякі рослини, крім пшениці.
За прикметою, на Пахома Теплого не можна дивитися на своє відображення у воді.
Зазначимо, є й інші заборони, пов'язані з великим християнським святом – Вознесінням Господнім, яке також відзначається 28 травня.
Раніше OBOZREVATEL публікував привітання з Вознесінням.