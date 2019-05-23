Останній дзвоник та випускний 2019: коли святкуватимуть в українських школах

Випускники 2019 року активно складають ЗНО, а днями на всіх школярів чекає останній дзвоник.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про дати завершення навчального року та випускних вечорів.

Останній дзвоник пролунає 24 та 31 травня school28.rv.ua

Останній дзвоник у 2019 році, вже традиційно, лунатиме у школах в останню весняну п'ятницю — 31 травня. Втім, варто зазначити, що в деяких українських школах цього року дата може бути іншою — 24 травня.

Випускні вечори відбудуться до 24 червня volyn24.com

Дата шкільних випускних вечорів в Україні прив'язана до завершення ЗНО. Тому кожна школа може сама визначати день для проведення випускного вечора в межах місяця — з 24 травня по 24 червня.

ЗНО завершиться 13 червня

Варто зазначити, що ЗНО, розпочалося в Україні у вівторок, 21 травня, з математики. Останнім предметом ЗНО буде хімія, її складатимуть 13 червня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що у 2021 році в Україні зміняться правила ЗНО, крім того стане обов'язковою державна підсумкова атестація.

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