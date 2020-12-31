Останній день 2020 року: що потрібно зробити і як провести старий рік

У четвер, 31 грудня, українці готуватимуться зустріти Новий, 2021 рік. Із цим святом здавна пов'язували безліч різних прикмет і забобонів.

Так, існують певні традиції, за допомогою яких люди намагаються залучити все найкраще до свого життя. Про те, як варто провести останній день 2020 року, розповідає OBOZREVATEL.

Що можна робити в останній день 2020 року

Прикрасити дім, повісити на двері віник з ялинових гілок – оберіг від нечистої сили.

Напередодні Нового року запалити свічки в домі.

Прийняти душ перед тим, як сісти за стіл, щоб змити все погане, що було в році, що минає.

Пробачити образи і самому попросити вибачення перед тими, кого міг якось образити.

Зустрічати Новий рік у чистому святковому вбранні.

Загадати бажання, не використовуючи слово "не". Наприклад, замість "не хворіти" – "бути здоровим".

Дівчина, яка мріє про власну сім'ю, має подарувати подарунки семи дітям.

Коли гості підуть, – залишити на чистому столі для домовика солодощі та келих вина.

1 січня настане Новий, 2021 рік Pixabay

Що не можна робити в останній день 2020 року

Зустрічати свято в старому одязі, щоб не відлякати успіх. Також несприятливі червоний і чорний кольори: вважається, що вони можуть прогнівити символ року Білого Бика.

Бити посуд – за прикметою, це віщує сварки і непорозуміння в родині.

Сваритися, лаятися, злитися, щоб не привабити злі сили.

Залишати новорічний стіл порожнім – до бідності.

Викидати залишки їжі в сміття – краще нагодувати ними вуличних тварин.

Відмовляти в гостинності – щоб у новому році ні в чому не відчувати потреби.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в Новий рік. В Україні його прийнято святкувати з розмахом, проте цього року влада відмовилася від масових заходів через пандемію COVID-19.